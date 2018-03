Neix la Crida per la Llibertat per «pujar un graó» en l'anomenada «revolució dels somriures»

Àngel Colom, un dels impulsors de Crida per la Llibertat Foto: ACN

La Crida per la Llibertat s'ha constituït oficialment aquest diumenge instant entitats i partits polítics sobiranistes a "pujar un graó" en l'anomenada "Revolució dels somriures", per passar a una "estratègia de lluita no violenta on no hi cap la claudicació en cap més ocasió". Així ho ha expressat un dels seus impulsors, Àngel Colom, com a fórmula per aturar la "repressió política", tot reclamant als adherits al moviment que "no es rendeixin davant l'adversari".Si bé la Crida no ha detallat quin serà el seu pla d'accions, sí que ha avançat que la setmana que ve començaran a desplegar diversos "Silencis per la llibertat". Seran accions de 15 minuts amb les quals "senyalaran tots els espais d'ocupació judicial i d'altres tipus que hi ha a Catalunya". De forma paral·lela, el moviment treballarà per aconseguir una xarxa d'observadors internacionals per vetllar per la defensa dels drets de les persones empresonades o investigades per causes relacionades amb el procés sobiranista.Colom ha recordat que la celebració de la consulta del 9-N i del referèndum de l'1-O van ser accions de "desobediència" i les ha situat com a exemples de "no violència" aconseguits per part de la societat civil i dels partits independentistes. A partir d'ara, però, la Crida per la Llibertat vol defensar l'alliberament dels empresonats pel procés sobiranista, la recuperació de les institucions catalanes i el desplegament de la República fent accions de "defensa civil del país".Davant els representants de la quarantena d'entitats adherides, de dirigents de la CUP, ERC, JxCat i dels "comuns", i de familiars tant de Jordi Sánchez com dels polítics empresonats, Àngel Colom ha defensat un moviment conjunt basat en la "confiança", en el qual "no es miri el retrovisor ni hi hagi retrets". En aquest sentit, ha recalcat que la "no violència" ha de ser l'element troncal de la Crida per demostrar que la ciutadania "no s'ha rendit davant l'adversari". "Potser es pensen que ens hem rendit, però no ho hem fet malgrat ens han atacat durament", ha afegit.La Crida per la Llibertat s'ha constituït oficialment aquest dissabte 18 de març per recordar la creació de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalana, creada, precisament, el 18 de març de 1981. En referència a aquell moviment social sorgit després del cop d'estat fallit del 23-F, Àngel Colom ha recordat que les accions que es van desenvolupar durant la dècada dels 80 eren amb voluntat pacífica i sense anunci previ.Així, ara els impulsors de la Crida per la Llibertat, definida per Colom com una "plataforma antirepressiva", també aposten per la discreció "perquè, si no, no ho deixarien fer". Només avancen que les seves accions se centraran en fer 'Silencis per la Llibertat': "Serem com una estàtua i no ens mouran d'allà on siguem", ha apuntat, assegurant que l'objectiu és denunciar les "ocupacions" que pateix Catalunya "per a què quedi molt clar des d'on es fan i qui les fa".Al mateix temps, Colom ha encoratjat els assistents a mantenir-se actius en les mobilitzacions i ho ha fet recuperant les declaracions que l'economista Xavier Sala i Martín feia divendres en una entrevista a 'Vilaweb', on comparava el procés sobiranista de Catalunya amb la independència de l'Índia. Sala i Martín assegurava que els catalans estan "fent sal", en referència a la revolta empresa per Mohandas Gandhi als anys 30. "Ells van tombar fa moltes dècades l'imperi britànic i els catalans tombarem l'imperi espanyol", ha sentenciat Àngel Colom.En paral·lel a demanar implicació en les accions al carrer, la Crida ha remarcat aquest diumenge la voluntat de crear una xarxa d'observadors permanents a nivell internacional per vetllar per la defensa dels empresonats i exiliats pel procés independentista. Aureli Argemí, impulsor de la Crida i fundador emèrit del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions) ha avançat que aquest estiu elaboraran un llistat de persones i institucions amb qui volen definir un programa d'actuacions, mentre també preveuen aprofitar xarxes internacionals ja existents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)