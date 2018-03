El Barça en té prou amb una primera part brillant per derrotar l'Athletic de Bilbao (2-0)

El partit ha començat molt bé pels interessos dels blaugrana. Quan passaven poc més de cinc minuts de l'inici del partit, Paco Alcácer, que avui tenia una nova oportunitat per reivindicar-se, ha obert la llauna. Bona jugada des de l'esquerra entre Messi i Alba, que s'entenen a les mil marevelles, centrada del lateral i rematada al primer toc, molt precisa, del davanter valencià.El Barça ha saltat a la gespa molt més fort i connectat que el Bilbao i, en els primers quinze minuts, han gaudit de bones oportunitats per marcar. Kepa ha hagut d'implicar-se de valent per evitar una hemorràgia de gols a favor del líder. Allà on no ha arribat el porter, els pals de la porteria -on la pilota hi ha anat a parar fins a tres ocasions- s'han encarregat d'evitar un atropellament clar.Els jugadors de Valverde han continuat amb l'atac i la pressió ofensiva, però les ocasions no acabaven d'arribar a bon port. A la mitja hora de partit, però, després d'una bona combinació entre Dembélé i Messi, el conjunt blaugrana ha materialitzat la segona diada. Ha estat obra de l'astre argentí, amb la seva prodigiosa cama esquerra, col·locant la pilota lluny de l'abast del porter rival.La primera part ha estat un autèntic bany dels blaugrana al Bilbao. Bany d'intensitat, de precisió, de ritme i de joc. El resultat de dos gols a zero amb el qual s'ha arribat al descans s'ha quedat molt curt en relació amb la imatge que han transmès tots dos equips sobre el rectangle de joc. El Barça ha estat immensament superior.A la represa, el domini blaugrana ha quedat aigualit. Els de Valverde, acusant el cansament a les cames, han afluixat i s'han dedicat a administrar l'avantatge de gols dels primers 45 minuts. El Bilbao no ha collat excessivament i els minuts han anat passant fins al final del matx. Tres punts més al sarró i la lliga una mica més a prop.

