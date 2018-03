La fina ironia de Rufián per deixar en evidència la premsa espanyola

Societat Civil Catalana volia omplir els carrers de Barcelona en una nova convocatòria massiva per defensar la unitat d'Espanya. Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació no ha tingut, ni de bon tros, el seguiment que les concentracions anteriors i la xifra de participants no supera les 7.000 persones.No obstant això, els diaris estatals com El País, El Mundo o l'ABC han qualificat la manifestació unionista a la capital catalana, que demanava "seny" i un "Govern per a tots", com a exitosa. El diputat d'ERC a Madrid Gabriel Rufián no ha passat per alt aquest fet i, tirant de la seva tradicional ironia, ha carregat contra la premsa espanyola. "Qué raro, parece un dictado", assenyala el republicà en una piulada.

