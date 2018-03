El nou estirabot de Manuel Valls contra l'independentisme

Manuel Valls, exprimer ministre de França durant la presidència del socialista Françoise Hollande, considera que "el projecte separatista ha fracassat" i que el procés no pot recórrer al suport dels estats membres i les institucions de la Unió Europea. "No hi ha ni mediació ni suport possible", ha dit contundent poc abans del tret de sortida de la manifestació "Ara més que mai, seny", convocada per Societat Civil Catalana (SCC) aquest diumenge al migdia.Valls, nascut a Barcelona, ha alertat sobre que "canviar les fronteres d'Europa és guerra" i ha recordat la delicada situació de la UE amb el Brèxit, el resultat de les eleccions ciutadans, els conflictes amb Rússia o l'auge dels populismes. Per això, no veu viable un suport a l'independentisme català, tot i que confia que "el diàleg polític pugui permetre una solució" en l'encaix de Catalunya a l'estat espanyol, el qual considera "soci imprescindible".

