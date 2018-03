Saldoni (ACM) titlla d'«aberració» la possibilitat que des de Madrid es «forcin» noves eleccions

El president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i alcalde de Sallent, David Saldoni (PDECat), ha titllat d'"aberració" la possibilitat que "el Govern espanyol i tot l'aparell que té al voltant" es "forci" unes noves eleccions a Catalunya sense respectar els acords presos al Parlament amb dos intents d'investidura, la de Carles Puigdemont i la de Jordi Sànchez.Ho ha dit en referència a una informació que publica avui "El Confidencial", on s'especula amb la possibilitat que el Tribunal Constitucional decideixi dissoldre el Parlament el 30 de març i convocar nous comicis, just dos mesos després de la no investidura de Puigdemont. David Saldoni ha dit que la pressa per formar nou Govern a Catalunya hi és però també ha insistit que els terminis no han de suposar una "soga al coll" per als partits independentistes, ja que l'acord ha de fer sòlid i no fruit de la precipitació. Saldoni ha presidit els actes del Dia de la Comarca a la 146a Fira de Sant Josep de Mollerussa, una jornada que ha servit per commemorar els 30 anys de la creació de la comarca del Pla d'Urgell el 16 de març del 1988.Abans de la creació de la comarca (juntament amb l'Alta Ribagorça i el Pla de l'Estany) els municipis del Pla d'Urgell estaven repartits entre l'Urgell, el Segrià, la Noguera i les Garrigues. El primer president va ser el llavors alcalde del poble de Miralcamp, Ramon Pallàs. Actualment el president és l'alcalde de Vilanova de Bellpuig, Joan Trull. L'acte commemoratiu d'aquest diumenge ha començat a les 11h a l'Ajuntament de Mollerussa i culminarà amb un dinar al Teatre l'Amistat de la capital del Pla.El certamen es va inaugurar divendres amb un missatge gravat des de Bèlgica pel 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tancarà portes aquest dilluns, dia de Sant Josep i festiu local a la capital del Pla d'Urgell.L'eurodiputat Ramon Tremosa serà l'encarregat de cloure aquesta 146 edició de la fira, que compta amb un total de 280 expositors de maquinària agrícola, automoció i multisectorial, dels quals 130 estan instal·lats al recinte exterior, 127 als pavellons firals i 23 al Saló de l'Automòbil.

