FOTO Les faltes d'ortografia, convidades de luxe a la manifestació de SCC a Barcelona

Pancartes de la manifestació de SCC a Barcelona. Foto: @ktalnieto_

En català, les paraules que comencen per I o U àtones precedides d'un article femení no s'apostrofen.

Seria "visca LA unitat d'Espanya" i no "visca l'unitat d'Espanya".

Tant de rollo amb que no s'ensenya castellà i al final el que no saben és català.#SENY18M pic.twitter.com/gq56ShQrLN — Pol. (@ktalnieto_) 18 de març de 2018

Comença el discurs de la Sarda i lo primer que fan es dir-li que parli en castellà 😂😂😂. Els tolerants #SENY18M — jose ramon II*II (@josera73) 18 de març de 2018

Recordeu: primer ve el #seny18M i després les agressions a indepes, immigrants, homosexuals. Aneu amb compte si sou a Bcn — Eudald del Bestiar (@EudaldBestiar) 18 de març de 2018

S'han atribuït una paraula que era molt nostra. El "Seny", o el "seni", més aviat.

Molts dels qui avui es manifesten no saben ni que significa.



I tampoc saben el que és la rauxa. El seny i la rauxa van de la maneta. I aquesta és Catalunya. Seny i rauxa.

No en sabeu res. #SENY18M — Sara 🎗 (@SarahCount) 18 de març de 2018

La manifestació d'aquest diumenge a Barcelona convocada per Societat Civil Catalana, que pivotava sobre el lema "Ara més que mai, seny", ha generat la crítica i la burla de diversos usuaris a la xarxa. Alguns han criticat la concepció de "seny" que puguin tenir les persones que hi han participat, sobretot recordant les càrregues de l'1 d'octubre, i altres, fins i tot, han anat més enllà i s'han fixat en les pancartes de la manifestació, on han lamenat que hi hagi paraules mal escrites en català."En català, les paraules que comancen per I o U àtones precedies d'un article femení no s'apostrofen", han recordat, per etzibar: "Tant de rollo amb que no s'ensenya castellà, i al final el que no saben és català".

