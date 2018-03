El TC debat si dissoldre el Parlament i obrir la via de noves eleccions el 30 de març

Ple del Parlament per restituir Foto: Albert Alemany

El divendres 30 de març es compliran exactament dos mesos després que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el ple que havia d'investir Carles Puigdemont novament com a president de la Generalitat de Catalunya. Ara, el candidat és Jordi Sànchez, tot i que el futur de la candidatura de l'expresident de l'ANC, pendent ara dels recursos judicials, també és un interrogant. Paral·lelament, el Constitucional té sobre la taula un recurs d'empara del PSC per activar el rellotge de la investidura i, segons apunta El Confidencial , els magistrats del tribunal debatran ara si dissoldre o no el Parlament i obrir la via de nous comicis.El debat sobre els terminis per desencallar automàticament la legislatura no és fàcil de resoldre. L'unionisme demana al TC que tiri pel dret i proposi ja la dissolució per part de Rajoy, armat de competències des de la intervenció de l'autonomia en virtut del 155. En cas de marcar com a punt inicial el ple ajornat del passat 30 de gener, les eleccions podrien caure a finals de maig.Els magistrats del TC debatran el recurs dels socialistes catalans en el ple d'aquest proper dimarts. Fonts jurídiques consultades per El Confidencial assenyalen que la majoria considera que la qüestió no es pot resoldre amb mesures cautelars, sinó en la mateixa sentència. Ara, el debat és si el rellotge comença a córrer amb caràcter retroactiu -per tant, el termini ja està esgotat- o, per contra, s'inicia un cop es dicti sentència -prevista per a les pròximes setmanes-. En aquest cas els hipotètics comicis serien, com a d'hora, al juliol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)