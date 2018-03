L'Estat explicarà dijous al Senat el desenvolupament del 155 a Catalunya

Pintada espanyolista en suport del 155. Foto: Adrià Costa

El Govern espanyol compareixerà dijous que ve davant la comissió conjunta del 155 al Senat per donar explicacions sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Serà gairebé cinc mesos després de l'aplicació de les mesures extraordinàries en aquesta comunitat.La data va ser avançada pel vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, i serà confirmada dimarts a la reunió de la Taula d'aquesta comissió. Aquest fòrum va ser creat ad hoc pel Senat per tramitar les mesures que el Govern espanyol va sol·licitar aplicar a Catalunya emparat en l'article 155 i dóna seguiment a la seva aplicació.Serà el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, qui comparegui en nom del Govern per complir amb l'obligació de donar comptes a la cambra sobre l'aplicació de les mesures aprovades el 27 d'octubre de l'any passat. Segons l'acord, es va establir que les compareixences es produïrien cada dos mesos; l'Executiu va complir amb el primer termini i va acudir al Senat el desembre, però aquesta vegada ha retardat gairebé un mes la segona tanda d'explicacions, en al·legar que estava a l'espera que es formés un govern de la Generalitat que posés fi al 155.El número 2 de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ja va acudir a la comissió el passat 4 de desembre. Posteriorment, el 18 de desembre va ser la pròpia Santamaría qui va fer balanç després de les crítiques del PSOE perquè les explicacions arribaven d'un secretari d'Estat. La seva compareixença es va produir a tres dies de les eleccions catalanes convocades el 21 de desembre.La passada setmana, Units Podem-En Comú Podem-En Marea va demanar davant la Taula del Senat la compareixença del Govern no només pels quatre mesos transcorreguts del 155, sinó també perquè la comissió funciona com qualsevol altra comissió parlamentària i els grups han anat registrant sol·licituds de compareixença, sense que se n'hagi organitzat cap.En concret, estan pendents altres compareixences sobre el 155 de la vicepresidenta del Govern, del ministre d'Educació, Iñigo Méndez de Vigo, del de Foment, Iñigo de la Serna, i del d'Interior, Juan Ignacio Zoido, reclamades per Units Podem, ERC, JxCat i Ciudadanos. Esquerra ha registrat més dues preguntes per a la seva resposta oral a la comissió.

