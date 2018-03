JxCat ofereix a la CUP una qüestió de confiança a mig mandat per desencallar la investidura

Junts per Catalunya mou fitxa per desencallar la investidura. Quan s'estan a punt de complir tres mesos de bloqueig polític a Catalunya des del 21-D , les forces independentistes continuen negociant frec a frec per investir un president i posar en marxa la maquinària d'una nova legislatura que aixequi la intervenció de l'autonomia. Segons publiquen diversos mitjans, aquest diumenge JxCat ha posat sobre la taula un nou element per convèncer la CUP: una qüestió de confiança a mitja legislatura.Així, els cupaires tindrien la possibilitat de fiscalitzar el compliment dels acords fixats com la creació i la implementació del Consell de la República, comandat des de Brussel·les, i l'inici del procés constituent que hauria de concloure amb una "multiconsulta" a final de la legislatura Ara per ara, la posició oficial dels anticapitalistes és la d'abstenir-se en un ple per investir Jordi Sànchez -suspès en aquests moments a l'espera que es resolguin els recursos judicials de l'expresident de l'ANC-. JxCat, però, confien a seduir la CUP i obrir així la porta a un acord ferm i compacte de les tres forces independentistes que es consolidaria amb una majoria absoluta de vots a favor en el Parlament.Aquest nou moviment en les negociacions es produeix poques hores abans que el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, es reuneixi amb l'exdirigent cupaire Anna Gabriel a Ginebra. Tots dos debatran sobre el posicionament de la CUP en la investidura. Ara, ho faran amb un nou punt a la carpeta de negociacions.

