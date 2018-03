Cap de setmana negre a les carreteres catalanes

Un vehicle dels Mossos talla una carretera. Foto: Adrià Costa

Les carreteres catalanes han viscut un cap de setmana negre amb diversos accidents de trànsit que han acabat amb varis ferits i sis persones mortes. Aquest ha estat el resultat de quatre accidents greus, que s'han produït a Mont-roig (el Baix Camp), Sant Vicenç dels Horts (el Baix Llobregat), Vilanova i la Geltrú (el Garraf) i Piera (l'Anoia), i on han treballat de forma conjunta el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques.El primer accident va ser divendres a la N-340, al punt quilomètric 1.136,2, a Mont-roig del Camp, quan el conductor d'un turisme va morir, com a conseqüència de la col·lisió amb un altre vehicle. Com a resultat d'aquest, també hi va haver tres persones més afectades, una de les quals ferida en estat menys greu i traslladada al CUAP de Cambrils.Dissabte hi va haver un sinistre viari mortal a l'A-2, al punt quilomètric 200, a Sant Vicenç dels Horts, quan un turisme va atropellar un vianant, que va morir. Els dos ocupants del turisme també van resultar ferits menys greus, i van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. També dissabte a la C-31, a Vilanova i la Geltrú es va produir un altre accident mortal, en què els dos ocupants d'una motocicleta van morir, després de topar amb un turisme, i tres persones van acabar ferides de diversa consideració i traslladades a l'Hospital de Sant Camil i l'Hospital Universitari de Bellvitge.L'últim accident mortal del cap de setmana va ser a la B-224, al punt quilomètric 11,5 de Piera, quan dos cotxes van xocar frontalment i, com a conseqüència, van morir dos ocupants d'un dels turismes. Per altra banda, dos homes i una menor van resultar ferides amb caràcter menys greu i van ser traslladades a l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i a l'Hospital d'Igualada.El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268.

