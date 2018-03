Reclamen una llei de l'eutanàsia després que 8.200 catalans hagin fet testament vital

La representant de DMD a les comarques de Girona, Cristina Vallès. Foto: ACN

L'associació Dret a Morir Dignament (DMD) reclama que el Congrés faci una llei de l'eutanàsia, després de l'increment de persones que han optat per registrar el Document de Voluntats Anticipades l'últim any a Catalunya. En concret, durant el 2017 van ser més de 8.200 les que van decidir deixar per escrit de quina manera volien morir, en cas que hagin de passar els darrers dies de la seva vida en un hospital.Es tracta de l'augment més important des del 2002, quan l'Estat va permetre el document. La representant de DMD a les comarques gironines, Cristina Vallès, explica que la majoria dels qui registren el DVA –també conegut com a testament vital- són familiars de persones que han patit una malaltia. "Molts d'ells no volen haver de passar pel què han passat els seus, i per això ho fan", explica. Des de l'associació exigeixen també que es despenalitzi el suïcidi assistit, i alerten que la falta de regulació fa que moltes persones que es volen treure la vida recorrin a pàgines d'internet fraudulentes on es venen còctels de medicaments.

