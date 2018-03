Mor a ganivetades una dona de 57 anys a Berga

Berga ha viscut un tràgic episodi aquesta nit de dissabte. Ha mort assassinada, presumptament a mans del seu fill, Manela Quesada, de 57 anys, i una persona molt coneguda a la ciutat. Manela Quesada era presidenta de l'Associació de Familiars i Amics (Asfam) Salut Mental de Berga i directora de Grup Horitzó. Segons fonts properes al cas consultades per, Quesada hauria mort a causa de les ganivetades rebudes. Els fets han passat al voltant de dos quarts de 10 de la nit al carrer de la Pietat, al nucli antic de la ciutat.Segons les fonts, l'avís a la policia local l'hauria donat el presumpte homicida. La policia local, que ha arribat poc temps després al lloc del succés, ha estat qui ha detingut el fill com a presumpte autor dels fets, un jove amb problemes de salut mental. El detingut ha estat traslladat després a les dependències dels Mossos d'Esquadra, que posteriorment s'han fet càrrec de la investigació. La notícia l'ha avançat a última hora d'aquest dissabte. Fins al carrer de la Pietat, també s'hi han desplaçat aquesta nit de dissabte dues dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).Quesada era una persona molt coneguda a la ciutat de Berga i el succés ha causat consternació als veïns de la població.Manela Quesada no era només una persona molt coneguda a la ciutat de Berga, sinó molt estimada. Grup Horitzó, entitat de la qual n'era directora, treballa des de fa 36 anys per a la integració de persones amb risc d'exclusió social i de malaltia mental. Quesada va entrar-hi fa uns vuit anys i poc després ja se'n va convertir amb la màxima responsable.Hi defensava la creació d'un centre especial de treball (CET), que pogués ampliar les seves línies d'actuació. Un dels principals serveis que dona activitat al Grup Horitzó del Berguedà és la recollida de roba per reciclar. Hi formen part una trentena de voluntaris i uns set empleats. Grup Horitzó treballa amb persones amb discapacitat a les quals donen feina i ofereixen eines per a la integració.Manela Quesada va dedicar-se durant quinze anys a un establiment de congelats al mercat municipal de Berga, però va decidir també posar els seus esforços en l'activisme per a persones amb problemes de salut mental, així com en el suport a familiars i amics a través d'Asfam.

