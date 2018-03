VÍDEOS Intens cara a cara entre Ernest Maragall i l'exministre Margallo

El diputat d'ERC al Parlament de Catalunya Ernest Maragall i l'exministre d'Exteriors espanyol José Manuel García Margallo han coincidit en la mateixa taula durant la darrera edició del programade TV3. Tots dos van protagonitzar un intens debat sobre els elements clau que conformen l'actualitat política catalana.La qüestió judicial, amb l'embat de l'Estat vers Catalunya com a eix principal, va centrar bona part del cara a cara. El també president de la Mesa d'Edat de la cambra catalana va retreure a Margallo que parlés de separació de poders fent referència a Espanya. "A aquest Estat no li fa falta que el govern li doni instruccions, ja són així, ja estan educats i creats, és això el que defineix l'estat espanyol", va etzibar Maragall.Margallo, per la seva banda, va defensar que una declaració unilateral d'independència no és possible i que, en el seu temps, va advertir Oriol Junqueras i Raül Romeva que estaven entrant en un carreró sense sortida. "Estava veient el que estava passat i els vaig advertir que no tenien res a fer", va detallar l'exministre. També va assenyalar que dur un llaç groc o demanar la sortida de presó és interferir en la decisió dels jutges. "Jo no ho faria"; va assenyalar.El diputat republicà va retreure a Margallo que el bloqueig de la investidura no és responsabilitat dels partits independentistes, sinó que és "imposat" des de la Moncloa en virtut de l'article 155 de la Constitució espanyola. Ara bé, també va fer autocrítica: "Hem fet bé les coses? No, però ara estem molt a prop", va destacar.El model territorial de l'Estat, un altre punt de fricció entre els convidats, tal com es pot veure en el següent vídeo.

