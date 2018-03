VÍDEO La popular versió heavy d'«Els Segadors» ja té videoclip

Guitarres elèctriques i una veu profunda per denunciar la repressió de l'Estat vers Catalunya. Així va néixer la versió heavy metal d'"Els Segadors". El grup americà, de Washington, A Sound of Thunder, va popularitzar un tema en anglès sobre l'himne català, que duia per títol The Reapers.La banda va actuar en el Concert per la Llibertat que l'ANC va organitzar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el passat 2 de desembre del 2017 i el tema va tenir molt recorregut a través de les xarxes socials. Ara, uns mesos després, A Sound of Thunder volen tornar a ser tendència i han publicat un videoclip.

