El missatge optimista de Forcadell sobre el futur immediat de Catalunya

La diputada d’ERC i expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'ha mostrat convençuda que la formació d'un govern a Catalunya està "cada vegada més a prop". "Molt aviat tindrem govern i tirarem endavant, com sempre". Sobre qui el presidirà, però, no s'ha pronunciat. Des de Mollerussa, on aquest dissabte va visitar la Fira de Sant Josep, Forcadell va voler llençar un missatge d'optimisme. Recorda que la legislatura passada es va investir Carles Puigdemont en comptes d'Artur Mas a dues hores d'acabar el termini per convocar eleccions. "D'això ningú no se'n recorda però va passar i, per tant, ara també tindrem govern, n'estic convençuda".Sobre la possibilitat d'haver de buscar un nom alternatiu a Jordi Sànchez si finalment els recursos no prosperen i no pot sortir de la presó, la diputada ha assegurat que no li correspon a ella entrar a fer travesses perquè "això ho ha de decidir Junts per Catalunya" i "s'està negociant i s'està en converses". Forcadell ha insistit que unes noves eleccions no serien bones per al país.Forcadell ha fet un recorregut per la fira acompanyada del portaveu d'ERC a Mollerussa, Engelbert Montalà, la senadora Anna Azamar, el diputat al Congrés Xavier Eritja i altres càrrecs orgànics i electes d'Esquerra Republicana de Catalunya.El certamen es va inaugurar aquest divendres amb un missatge gravat des de Bèlgica pel 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tancarà portes dilluns, dia de Sant Josep i festiu local a la capital del Pla d'Urgell. Compta amb un total de 280 expositors de maquinària agrícola, automoció i multisectorial, dels quals 130 estan instal·lats al recinte exterior, 127 als pavellons firals i 23 al Saló de l'Automòbil.L'organització firal espera repetir o superar les xifres de visitants de l'any passat, que en tres dies van ser de 180.000 aproximadament. Així mateix, també es confia tancar uns bons resultats de negoci tant pel que fa a la venda de maquinària agrícola com al saló de l'automòbil. L'any passat es van assolir xifres rècord amb un total de 284 cotxes venuts per valor de més de 7 milions d'euros. Paral·lelament es fan les jornades tècniques, on s'esperen fins demà dilluns uns 1.700 participants.

