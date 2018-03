​Crema de fotos del Rei a Tarragona per celebrar la sentència d'Estrasburg

Una persona crema una foto del rei Felip VI a Tarragona Foto: ACN

Diverses persones cremant fotos del Rei a la plaça de la Font a Tarragona Foto: ACN

Una cinquantena de persones han cremat fotos del rei Felip VI en una concentració aquest dissabte al vespre que ha servit de "celebració" després de conèixer la sentència d'Estrasburg, en què el tribunal afirma que no hi ha incitació a l'odi en la crema d'imatges del monarca. L'acció ha estat convocada per l'esquerra independentista, que ha reivindicat que "cremar fotos del rei no és cap delicte".Per Santi Fortuny, militant d'Endavant, la sentència del TEDH és "fruit de la insistència i desobediència al carrer mostrant el rebuig a la corona espanyola" i que, per tant, el missatge és que "persistint en allò que ens prohibeixen el poble català podrem aconseguir els nostres objectius". En l'acte s'han cremat imatges del Rei mentre els participants exclamaven "Jo també cremo la corona espanyola".Fortuny ha recordat que aquesta no és la primera crema de fotos del Rei que es fa a Tarragona i que, en ocasions anteriors, es va arribar a cridar a declarar a alguns dels participants, com ell mateix. "No tenim por en fer aquest acte un cop la sentència ens dona la raó, però tampoc en teníem abans i precisament per haver fet aquesta acció a Tarragona i a arreu abans s'ha aconseguit internacionalitzar el conflicte i que Estrasburg falli contra l'Estat", ha assegurat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)