Elisenda Paluzie guanya les eleccions a l'ANC i té a les mans presidir-la

La professora d'Economia de la UB Elisenda Paluzie ha estat la més votada en el procés de tria de la nova cúpula de l'entitat, en el qual hi han participat 7.155 socis (el 19,51% del cens). La seva projecció pública i el fet que no s'hagi implicat directament en cap dels dos grans projectes en pugna han estat dos dels motius que expliquen que sigui la candidata que s'ha imposat amb una clara superioritat numèrica respecte la resta de candidats. Això no vol dir, però, que ella sigui la nova presidenta de l'entitat. De fet, la seva intenció inicial és no ser-ho. Els 77 membres del secretariat escollits ho decidiran el pròxim dissabte, però les bases han parlat clar i les diferències respecte la resta d'aspirants la poden abocar a assumir el relleu de Sànchez.En total, Paluzie ha aconseguit 5.062 vots, un resultat molt superior al de la resta de membres nacionals del secretariat. En segon lloc ha quedat el cofundador del Cercle Català de Negocis Joan Canadell (3.152 vots) i, en el tercer esglaó del podi, el president del CIEMEN, David Minoves (3.026). El cap de premsa de l'ANC, Adrià Alsina, que comptava amb el suport de bona part del secretariat sortint, ha quedat en sisè lloc amb 2.788 vots. Per sobre d'ell, l'historiador i advocat Pep Cruanyes (2.949) i el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez (2.796).Paluzie ha guanya sense que s'hagi pronunciat públicament sobre els dos rumbs que en aquests moments estan sobre la taula per encarar el futur immediat de l'ANC i que, tot i compartir l'objectiu d'assolir la independència de Catalunya, difereixen en el diagnòstic de l'actual situació. Alsina aposta per un apoderament de la ciutadania seguint la línia de l'1-O per fer República "des del carrer". I Minoves considera que l'objectiu ha de ser recuperar la transversalitat per seguir musculant un independentisme que encara no ha superat la barrera del 50% dels vots a les eleccions i que encara és dèbil per fer front a la repressió de l'Estat.Amb una primera radiografia del nou secretariat es pot afirmar que entre els 25 representants a nivell nacional s'han imposat més candidats que estan en la línia de Minoves. Però els 52 secretaris territorials seran clau per decantar la balança.L'entitat que fins ara ha exercit de locomotora de l'independentisme civil ha afrontat les eleccions més polèmiques des del seu naixement ara fa ja sis anys. D'entrada, l'empresonament de Jordi Sànchez, la no implementació de la República i la incapacitat, per ara, dels partits independentistes per desencallar la investidura marquen el context polític. A tot això s'hi ha sumat que el procés per triar la cúpula de l'etapa post-Sànchez va arrencar marcat per l'exclusió de 18 aspirants -entre ells el periodista i exdiputat de la CUP Antonio Baños- dels quals finalment van ser readmesos onze. La junta electoral es va veure obligada a intervenir per l'allau de crítiques fins a tal punt que les primeres votacions van haver de ser anul·lades i el procés es va haver de reiniciar dimecres a la nit després d'haver quedat suspès durant gairebé tot un dia.A partir d'ara, els 77 membres del nou secretariat hauran de seure a negociar la tria d'un nou president o presidenta. Fins ara, les persones més votades dels secretariats han estat sempre dones. Entre el 2012 i el 2015 va ser Carme Forcadell. Tant a l'any 2015 com al 2016 Liz Castro va ser la persona més votada pels socis de l'entitat però va ser Jordi Sànchez qui la va acabar presidint en les dues ocasions, una decisió que no va estar exempta de polèmica interna.

