VÍDEO La neu ja cau en cotes mitjanes

Aquest dissabte al migdia han començat les precipitacions a les Terres de l'Ebre, i estan sent de neu per damunt dels 800-900 metres al massís del Port. La neu, que està sent prolífica aquest hivern al parc natural dels Ports, comença a agafar, tal com podeu comprovar en el vídeo següent.Aquesta situació meteorològica ens donarà una curta treva a partir d'aquest vespre i diumenge, quan el cel estarà ennuvolat amb ullades de sol. A partir de dilluns, però, s'espera una forta caiguda de les temperatures, que durà neu a cotes poc habituals, si bé no s'espera un episodi de neus com el de fa un parell de setmanes.Així, el fred de ple hivern ens arribarà a partir de dilluns, quan el termòmetre baixarà de valent i les precipitacions incrementaran a partir del migdia i fins el vespre. Cauran xàfecs a la meitat nord que seran més destacables a les comarques de Girona. La cota de neu tirarà clarament cap avall i es situarà entorn els 500 metres a la tarda, puntualment per sota. Haurem d’estar atents de nou a possibles complicacions per la neu a comarques coma ara el Ripollès, Osona, la Garrotxa o el Moianès.La fredorada, que ens arribarà del nord d’Europa, s’allargarà encara uns quants dies més i el més preocupant és que el cel s’asserenarà després dels xàfecs de dilluns. Això ens fa pensar que, fins dijous, poden haver-hi glaçades nocturnes a gran part del país que poden malmetre conreus que ja estaven avançats pels aires de primavera dels últims dies. Tot plegat ho haurem d’anar seguint amb atenció

