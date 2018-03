​Henkell tanca l'acord amb Freixenet per comprar el 50,7% de les accions

Després de dos anys de negociacions, Henkell i Freixenet han tancat un acord perquè la companyia alemanya adquireixi el 50,7% de l'empresa catalana i per impulsar-ne la seva internacionalització. Aquest dissabte s'ha fet públic el traspàs, després que representants de les dues parts es reunissin divendres a Barcelona per ultimar-ne els detalls. D'aquesta manera, s'ha concretat la compra de participacions que pertanyen a dues branques de la família, els Hevia Ferrer i els Bonet Ferrer, que han venut un 29% i un 21,75%, respectivament.Tan sols Josep Lluís Bonet, president de la companyia, i la branca familiar Ferrer Noguer, encapçalada pel president d'honor, Josep Ferrer, han mantingut la seva propietat. Amb aquestes dues parts, Henkell ha signat un acord de cooperació internacional amb la voluntat de "convertir-se en el líder mundial del sector dels vins escumosos".Fonts de la negociació consultades per l'ACN han optat per no fer públics els detalls financers de l'operació, tot i que alguns mitjans han avançat que la venda s'hauria tancat per 220 MEUR.Les dues marques compten amb un ampli mercat en el sector del cava i els vins escumosos, i amb l'acord pretenen ampliar aquesta presència internacional i contribuir al creixement sostenible dels negocis. Josep Lluís Bonet Ferrer ha valorat que Henkell "és un soci amb una forta visió de futur" que ajudarà a "mantenir la identitat i la tradició" de l'empresa catalana. Des de Henkell, emmarquen la compra en una aposta per expandir les seves àrees de negoci, i consideren els permetrà reforçar la seva posició al mercat internacional. El grup Henkell&Co té filials en 21 països i es dedica al comerç del vi, vi escumós, 'prosecco' i diversos licors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)