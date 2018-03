Puigdemont ja vola cap a Suïssa

Carles Puigdemont ja vola cap a Ginebra. El líder de JxCat ha penjat una imatge des de l'avió al seu compte d'Instagram acompanyat d'un missatge: "Volant cap a Geneve. Els pròxims dies parlarem intensament de Catalunya i explicarem el seu dret a ser una República independent. En parlarem alt i clar tot i l'intent d'arrest contra nosaltres de l'aparell repressor espanyol".Aquesta és la segona vegada que Puigdemont surt de Bèlgica. Una sortida que no ha estat exempta de polèmica perquè la fiscalia ha tornat a moure's perquè el jutge limiti els moviments d'acció del carismàtic líder independentista. Puigdemont es trasllada a Suïssa per participar al Festival Internacional de Cinema i Fòrum sobre els Drets Humans (FIFDH) . És un dels participants del debat, que també reunirà la política Micheline Calmy-Rey, expresidenta de la Confederació suïssa, i altres ponents encara per confirmar. A banda del debat també hi haurà una roda de premsa, segons l'organització. La xerrada està organitzada conjuntament amb la Universitat de Ginebra. Precisament és en aquesta ciutat helvètica on es troba l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel des de mitjans de febrer.

