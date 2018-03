Detinguda una treballadora domèstica per robar joies en domicilis de persones grans del Garraf

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dilluns, una dona de 53 anys i veïna d’Olivella com a presumpta autora d’un delicte de furt continuat en cases del mateix municipi de residència, en les quals havia treballat. Al mes de febrer agents de la unitat van detectar que una dona havia realitzat moltes vendes d’or a diversos d’aquests establiments. Els agents van fer una cerca més exhaustiva i van detectar un total de 78 vendes en els darrers cinc anys i van recuperar molts dels contractes de compravenda dels diferents establiments.Així mateix, van esbrinar que aquesta dona havia treballat a diferents cases del municipi d’Olivella com a treballadora domèstica. Els agents van localitzar les persones que l’haurien contractat, persones grans, i els hi van mostrar els contractes de compravenda on apareixen les fotografies de les joies que la dona havia venut. Algunes d’aquestes persones van reconèixer diverses de les joies com a seves i es van adonar en aquell moment que ja no les tenien.Els agents van estimar que el total de les vendes de joies podria ascendir a uns 12.000 euros. Finalment els agents van detenir la treballadora domèstica que va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta a l’espera que la citi el jutge.

