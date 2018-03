El dietari de Jordi Cuixart des de la presó

Dibuix de la presó de Jordi Cuixart. Foto: Jordi Cuixart

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha començat a fer un dietari des de la presó de Soto del Real, coincidint amb el seu cinquè mes de reclusió. El sabadellenc ha iniciat el seu Dietari de Presó, tal i com l'ha batejat, amb un escrit titulat Junts a l’escola i el carrer, units com a societat.El primer escrit l'acompanya amb una imatge de la cel·la on es troba reclòs des del 16 de novembre, i on posa de manifest l'agraïment cap a tots aquells qui, d'una manera o altra, l'estan fent costat. "La causa contra Catalunya és avui més que mai una causa contra la democràcia", assenyala en el seu text.A més, Cuixart emplaça els catalans a sumar-se a la manifestació en defensa de l'escola catalana d'aquest dissabte, recordant els grans valors de la immersió lingüística per a la nostra cultura i societat: "Hi ha els qui voldrien crear dues comunitats davant els qui estem convençuts que els infants que creixen junts a l’escola, romandran junts al carrer i units com a societat", assenyala.El dietari neix després que milers de persones omplissin carrers i places de tot el país aquest divendres, amb actes com el de la seva ciutat de residència, Sabadell , on desenes de persones van plantar flors grogues a la plaça Vallès. Un col·lectiu de gent propera a ell, entre amics i familiars, van anunciar, a més, la intenció de pujar a La Mola el proper mes d'abril en senyal d'homenatge i suport al president d'Òmnium.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)