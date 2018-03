El PDECat admet que caldrà buscar un candidat alternatiu a Sànchez si no pot sortir de la presó

Marta Pascal, aquest dissabte Foto: ACN

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, admet que si no prosperen els recursos davant judicials perquè Jordi Sànchez pugui sortir de la presó per assistir al ple d'investidura caldrà buscar un altre nom "consensuat dins la pluralitat i diversitat que té JxCat i a la vegada tenint en compte el gran pal de paller que és el Partit Demòcrata en aquesta oferta electoral".En aquest sentit, ha dit que estan pendents de la vista que dimarts vinent hi haurà al Tribunal Suprem en què s'haurà de respondre l'apel·lació presentada per la defensa de Sànchez. Tot i això, ha insistit que l'expresident de l'ANC continua sent a hores d'ara l'aposta del PDeCAT "i cal defensar des d'una perspectiva democràtica la possibilitat que sigui investit". "Queden pocs dies, (el de Sànchez) és el nom vàlid i, per tant, esperarem a la resposta que puguem tenir el proper dimarts". La coordinadora general del PDeCAT també ha mostrat el seu "respecte" per la creació el moviment Junts per la República però insisteix que ara cal posar el focus en la investidura i la formació de Govern. Pascal s'ha reunit aquest dissabte amb associats i simpatitzants a la seu del partit a Mollerussa, on ha aprofitat també per visitar la 146a Fira de Sant Josep.Tot i admetre que si els recursos no prosperen caldrà buscar un altre nom per a la investidura, Pascal ha puntualitzat que "crec que val la pena que no saltem pantalles perquè hem de posar el focus en el fet que Jordi Sànchez es va poder presentar a les eleccions, va ser escollit entre els 135 diputats i té tot el dret del món a ser investit com qualsevol altre diputat".La coordinadora general del PDeCAT també ha insistit que l'escenari electoral "no és bo" perquè "perpetua el 155, que està corcant les institucions del país i ho estan notant des dels ajuntaments més grans als més petits, les Diputacions, les entitats i la ciutadania en general". Afirma que els resultats del 21D s'han de materialitzar i "estem compromesos a evitar noves eleccions, mai ens han fet por les urnes però ara toca estabilitat, govern i poder treballar tots junts per tirar endavant el país".Respecte al naixement del moviment polític Junts per la República impulsat per diputats independents de JxCAT, Pascal ha dit que "som conscients que dins de Junts per Catalunya hi ha aquesta diversitat, respectem tot el qui s'hi pugui fer, però estem molt convençuts que ara el que toca és centrar-se en la investidura i en formar govern, per tant, des del màxim respecte, creiem que ja tindrà el recorregut que es cregui que s'ha de tenir però ara sobretot dels del PDeCAT posem tots els nostres esforços en què es pugui fer govern". Pascal ha recordat que la ser el PDeCAT el partit que va fer l'"aposta de futur" de la marca electoral de Junts per Catalunya.

