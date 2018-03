ERC insisteix que cal «sumar» per poder fer front a un estat «disposat a tot»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha tornat a defensar que l'única manera de fer front a un estat "disposat a tot per preservar els seus privilegis" és "sumar i créixer" per ser "més forts". La dirigent republicana també ha reivindicat el paper clau dels municipis i ajuntaments perquè esdevinguin els "pilars fonamentals" per construir la República.A més a més, també ha denunciat el que consideren una "causa oberta contra l'independentisme" i una "persecució política" per part del govern espanyol, amb l'"empresonament de polítics i dirigents socials per les seves idees".Ho ha dit durant la trobada municipalista que el partit celebra des d'ahir a Lloret per encarar l'estratègia cap a les eleccions del 2019. Durant el seu discurs, ha recordat que aquesta és la primera vegada que el president del partit, Oriol Junqueras, no pot assistir a aquesta trobada perquè està empresonat i ha enumerat la feina que va fer com a alcalde de Sant Vicenç dels Horts posant-lo d'exemple del que s'ha de fer en política municipal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)