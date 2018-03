El clam per unes pensions «dignes» s'estén a Barcelona amb una protesta multitudinària

Més de 30.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han unit aquest dissabte al centre de Barcelona per exigir un augment de les pensions superior al 0,25% aprovat pel govern de Mariano Rajoy . La Marea Pensionista, diverses associacions de jubilats i els principals sindicats han encapçalat una marxa convocada sota el lema Defensa les pensions d'avui i de demà, que ha sortit de la plaça d'Urquinaona per arribar fins la delegació del govern espanyol.Crits de "Les pensions seran sempre nostres" o "volem la pensió del pare del Borbó" i petites pancartes amb dures crítiques al govern espanyol han protagonitzat una marxa que aquest mateix matí també s'ha convocat a Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Granollers i Mataró. A la tarda, la manifestació se celebrarà a Vic i Reus.En total, la Marea Pensionista ha plantejat aquesta mobilització a prop de 100 ciutats de tot l'Estat per criticar que les pensions no s'equiparin amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) i que des de 2013 s'hagin incrementat any rere any en tan sols el 0,25%.A la cita també hi han estat cridats altres col·lectius com els Iaoflautas, la Plataforma de la Gent Gran de Catalunya, els sindicats majoritaris CCOO i UGT de Catalunya, i uns altres com la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), així com el col·lectiu de pensionistes vídues.Les mobilitzacions són la resposta a una realitat que afecta la població d’avançada edat de casa nostra. La pressió ciutadana ha empès el govern espanyol a moure fitxa, i aquest dimecres Mariano Rajoy ha vinculat el futur de les pensions al creixement de l’ocupació, a les seves polítiques econòmiques i a l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, amb la voluntat de no congelar les pensions i de fer "el que pugui" per millorar-les. Tot plegat després d'assegurar que no hi haurà una revalorització de les pensions, considerant que el sistema és “bo” i “eficaç”.El president espanyol apunta a un projecte de pressupostos generals de l’Estat, previsiblement per aprovar a finals de març, plantejarà "concentrar les ajudes fiscals a l’IRPF per a pensionistes i famílies, així com una millora de les pensions mínimes i de viduïtat”. Així, Rajoy posa pressió a l’oposició a l’hora de forçar l’aprovació dels comptes per aquest 2018.