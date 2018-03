Societat Civil Catalana ajorna la manifestació prevista per aquest dissabte a Madrid

Societat Civil Catalana ha suspès la manifestació prevista per aquest dissabte a Madrid. El col·lectiu ha al·ludit que la protesta s'ajorna per les condicions meteorològiques. Per aquest diumenge hi ha prevista una marxa del col·lectiu unionista a Barcelona. Una convocatòria que ha anat sumant adeptes de diversos racons i ideologies.



En la tercera manifestació unionista rellevant dels últims mesos a la capital catalana, l'exprimer ministre de Francça, Manuel Valls, abans enquadrat dins l'espai socialista, ha confirmat que serà una de les cares visibles de la concentració. També hi serà el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el secretari d'organització socialista, Salvador Illa.



Iceta ja s'hi va sumar el 29 d'octubre de l'any passat, dos dies després de la declaració de la independència, Llavors , Iceta es va fer una "selfie" amb Inés Arrimadas, Xavier García Albiol i la ministra Dolors Montserrat.

Amb qui potser no se sentirà tan còmode Iceta és amb la més que possible presència de membres de La Falange Española de las JONS, que preveu que els seus afiliats participin en la manifestació d'aquest diumenge. A la llista també s'hi sumaran el Partit Popular, Ciutadans, o Tabàrnia, amb noms ja confirmats com els de Xavier García Albiol i Dolors Montserrat (PP) o Jordi Cañas (Ciutadans).

