Fracàs de la manifestació de Societat Civil Catalana a Madrid

Societat Civil Catalana ha suspès la manifestació prevista per aquest dissabte a Madrid pocs minuts abans del seu inici. El col·lectiu ha al·ludit que la protesta s'ajornava per les condicions meteorològiques. En aquells moments, però, al lloc de la convocatòria només hi havia un centenar de persones sota la pluja esperant les indicacions dels organitzadors per si arrencava o no la manifestació.



Per aquest diumenge hi ha prevista una marxa del col·lectiu unionista a Barcelona. Una convocatòria que ha anat sumant adeptes de diversos racons i ideologies. En la tercera manifestació unionista rellevant dels últims mesos a la capital catalana, l'exprimer ministre de Francça, Manuel Valls, abans enquadrat dins l'espai socialista, ha confirmat que serà una de les cares visibles de la concentració. També hi serà el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el secretari d'organització socialista, Salvador Illa.

Iceta ja s'hi va sumar el 29 d'octubre de l'any passat, dos dies després de la declaració de la independència, Llavors , Iceta es va fer una "selfie" amb Inés Arrimadas, Xavier García Albiol i la ministra Dolors Montserrat.