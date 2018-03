Mor un home atropellat mentre creuava l'A-2 a Sant Vicenç dels Horts

| 31 comentaris Joan Serra Carné

El secretari d'Economia de l'anterior Govern defensa que l'independentisme encara és "massa feble davant la repressió": "Hem tingut prou força per guanyar, però no per aplicar el resultat" | El dirigent d'ERC, una de les veus implicades en les negociacions, anima el sobiranisme a "tenir majories inapel·lables i molt més fortes" | Aragonès insta els socis a ser "efectius" per recuperar les institucions i treballar per al reconeixement exterior de l'estat propi