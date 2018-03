Va fallar la seguretat de la Sagrada Família el dia que van escalar-la els «youtubers»?

El Patronat de la Sagrada Família està estudiant mesures preventives per evitar que es repeteixen accions com la de les tres joves que van escalar la façana del temple la matinada del 9 al 10 de març burlant la seguretat del recinte. Com es veu en el vídeo difós a les xarxes, els protagonistes de l'acció van aconseguir escalar per les bastides del temps fins a una certa alçada, però van decidir tirar enrere quan els agents de seguretat els van detectar. Els joves van poder amagar-se i fugir sense ser identificats pels responsables de seguretat.Des de l'entitat han admès que l'actuació "no va ser suficient" per impedir que els brètols entressin a les instal·lacions, tot i que considera que "els dispositius de seguretat van funcionar". A través d'un comunicat al qual ha tingut accés 'RAC1', el Patronat ha anunciat que treballaran en "disminuir el temps de resposta i ampliar la seguretat noctura" per tal de dissuadir aquest tipus d'infraccions.La Guàrdia Urbana de Barcelona va trigar 40 minuts en arribar a la Sagrada Família després de l'avís que un grup de persones hi havien irromput de manera il·legal. Així ho ha revelat el cap de seguretat de la basílica, Marc Martínez, en declaracions al programa Via Lliure de RAC1. "Hi va haver un problema de seguretat perquè (els joves) van poder marxar", ha admès Martínez. “Hi ha marge de millora. La velocitat de reacció o el nombre d’efectius l’estem revisant. Prendrem mesures”, ha afegit.Arran dels fets, els Mossos investiguen els tres joves que surten en el vídeo, on se'ls veu escalant part de la façana de la Sagrada Família burlant la seguretat del recinte presumptament la matinada del 9 al 10 de març. Així es veu en el vídeo de l'acció, de 17 minuts de durada que ells mateixos van penjar a YouTube el 13 de març. L'ha penjat un dels protagonistes a la seva pàgina del popular web, ha recollit fins ara 325.143 visualitzacions.Martínez admet que hi va haver un problema de seguretat i que la resposta va ser insuficient, i fins i tot es va sospitar si els joves eren terroristes. Cal recordar que la Sagrada Família és un dels monuments de la capital catalana que eren a la llista dels terroristes que el passat 17 d'agost van atemptar a la Rambla de Barcelona i a Cambril.Amb tot, destaca que els sistemes d’alerta van funcionar i que hi ha una bona col·laboració amb els Mossos i la Guàrdia Urbana, i posa sobre la taula el fet que aquest any s'ha comptabilitzat un total de vuit intents d'intrusió, mentre que al 2017 en van ser 25.

