Els Mossos investiguen els tres joves que van escalar la Sagrada Família burlant la seguretat

Els Mossos investiguen els tres joves van escalar part de la façana de la Sagrada Família burlant la seguretat del recinte presumptament la matinada del 9 al 10 de març, segons es veu en el vídeo de l'acció de 17 minuts de durada que ells mateixos van penjar a YouTube el 13 de març. El vídeo, que penja un dels protagonistes a la seva pàgina del popular web, ha recollit fins ara 325.143 visualitzacions.L'acció va tenir lloc de nit, quan ja no hi havia visitants al temple, i els tres joves protagonistes, als quals primer es veu en un pis de Barcelona, expliquen que han esperat una hora i mitja fins a trobar l'entrada ideal. Aleshores comença l'acció. Els tres individus salten la tanca de seguretat del recinte i comencen a escalar per una de les bastides de les obres de la Sagrada Família.Un dels joves filma tota l'acció amb una càmera que porta subjectada al front. Quan estan a mitja escalada –en aquell moment només hi ha dos dels tres protagonistes, perquè el tercer és un tros més amunt- el càmera detecta que els efectius de seguretat privada del temple els han descobert. Ell i el company s'amaguen darrera la bastida que estan fent servir per pujar i filmen com un ascensor puja els guàrdies, que passen a escassos centímetres d'on són ells sense veure'ls.Una estona més tard apareix el tercer jove, que baixa des d'un tros més amunt i explica que els guàrdies de seguretat no l'han vist. Aleshores, el tres decideixen des d'aquest punt a desenes de metres d'alçada que val més avortar l'acció i marxar. Es veu, així, com tots tres comencen el descens fins arribar al punt per on han començat a pujar. Des d'allà tornen a saltar la tanca del recinte cap al carrer.En aquest moment veuen que almenys un dels agents de seguretat privada els ha vist i comencen a córrer pels carrers adjacents a la Sagrada Família fins a un parc on es veuen segurs i on fan comentaris sobre la pretesa proesa.

