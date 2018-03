Un sector crític dels «comuns» exigeix a Domènech un debat sobre la posició nacional del partit

Ja fa temps que el sector federalista dels "comuns" busca influir en la línia política de la cúpula de Xavier Domènech, que consideren massa condescendent amb el procés català. Ara, però, han decidit fer un pas més i han demanat formalment que Catalunya en Comú, que tot just fa un any que va néixer, celebri una "assemblea" específica per posar fi a l'"ambigüitat" a l'hora de definir el seu model nacional.Els encarregats de formalitzar la petició, que l'han fet arribar tant a Domènech com al coordinador d'Organització, Xavier Matilla, són nou membres de la coordinadora, el màxim òrgan del partit entre congressos. Entre els signants hi ha Marc Bertomeu -que forma part de l'executiva-, l'activista Rosa Cañadell -que forma part de la candidatura de Domènech per liderar Podem- o Diosdado Toledano, un dels impulsors de la ILP de la renda garantida. Consideren que aquest debat s'hauria d'afrontar just després de l'assemblea organitzativa prevista per al 22 d'abril i abans d'encarar la renovació dels òrgans de direcció definitius, que el partit voldria tenir enllestida abans de la tardor.La resposta de la direcció, però, és contundent: no està previst celebrar cap assemblea per reobrir l'ideari i l'única assemblea prevista a hores d'ara és la de l'abril per fixar l'estructura organitzativa definitiva del partit. "No hi ha cap assemblea programada per debatre l'ideari que es va aprovar no fa ni un any ni la intenció de fer-ho per part d'Organització", assegura el propi Matilla. De fet, recorda que va ser la pròpia coordinadora la que va definir per majoria que la propera assemblea seria de caràcter organitzatiu.De fet, a l'assemblea fundacional ja es va votar una aposta federalista que no va prosperar. Els de Domènech van aconseguir pacificar la discrepància amb un redactat que ni renuncia a la República netament catalana ni als vincles amb l'Estat espanyol sempre i quan esdevingui "plenament plurinacional". L'ideari dels "comuns", sense especificar quina ha de ser la relació amb Espanya -en el text no apareixen els conceptes independència de Catalunya ni federalisme-, proposa que l'expressió d'aquesta construcció conjunta entre Catalunya i Espanya de basar en la capacitat de "compartir sobiranies" amb un Estat que asseguren que ha de ser plenament "plurinacional".Amb tot, els impulsors de la petició de l'assemblea consideren que aquest redactat no és clar. "És confús. Demanem aclarir-lo, posar-li nom", explica Pere Mariné, membre de la coordinadora de Catalunya en Comú i militant d'EUiA. Al document lliurat a la direcció asseguren que cal "un cop de timó" del rumb actual per no l'organització no es debiliti i quedi atrapada en "la indefinició" i "l'ambigüitat" tant en l'àmbit nacional com el social.Ha estat Mariné qui ha fet pública la proposta d'assemblea a l'acte organitzat pel col·lectiu "Comuns federalistes" aquest divendres a Cotxeres de Sants i que ha aplegat un centenar de persones. La seva portaveu, Maribel Ibáñez, ha insistit que no són "un corrent crític" sinó "un corrent de pensament" que té voluntat de ser "lleial i solidari" amb Catalunya en Comú i en cap cas "fer una opa hostil". Ha afegit que no són "conspiradors" i que "han anat de cara" perquè s'han reunit amb Domènech, amb qui, ha dit, tenen "una bona relació". Amb tot, no s'ha estat de dir que si no s'atén les seves peticions en algun moment hauran "de dir prou i sortir".Ibáñez ha explicat també que compten amb el suport de l'economista i comandant de la gestora de Podem Catalunya Vicenç Navarro, que havia d'intervenir en l'acte però que finalment no hi ha assistit. Sí hi ha anat l'exlíder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, que també va apadrinar fa dues setmanes el manifest de Federalistes amb Iniciativa.Durant l'acte s'han sentit també veus com la de l'exdiputat de CSQEP Marc Vidal, que ha explicat que el seu "sentiment no és federalista" però que abraça aquest model "per pragmatisme". "El concepte federal és, per exclusió, l'única utopia disponible que ens permet avançar", ha dit. Vidal ha estat dur amb el diagnòstic de Catalunya en Comú: "No té model territorial i no sé si en tindrà. Tampoc una estratègia consolidada perquè hi ha un conjunt de tacticismes que tendeixen a sumar zero". Ha comparat la situació amb la d'un nadó, ja que el partit tot just fa un any que ha nascut. "Un nadó triga en aprendre coses però si no l'alimentes, es mor", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)