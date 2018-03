Puigdemont: «Podrem retornar a Catalunya gràcies a la gent que ha votat República»

El que ja comença també a passar-se'n de rosca a nivells incalculats és que per tot arreu d'Espanya hi haja una violència policial desbocada i la rapidessa amb que totes les organitzacions policials (a banda dels poders fàctics se entén) coincideixen en emetre els mateixos veredictes sobre fets criminals, dels quals no en saben ni els protagonistes mateixos com han estat els incidents.

Europa, l'ONU i tots els organismes i organitzacions internacionals han d'exigir ràpidament explicacions pel que fa a aquesta vilolència en contra dels ciutadans, dels seus mitjans de vida, de la seua llibertat d'expressió; en fi, de la seua dignitat com a sers humans.Si no es fa res a nivell internacional, que sàpien que es farà a nivell estatal.