L'associació impulsada per independents de JxCat divideix els fitxatges de Puigdemont

Aurora Madaula és una de les impulsores dins del grup, mentre que Agustí Colomines, un dels impulsors de la llista, també li dona suport

Carles Puigdemont, en la intervenció davant dels diputats a Vilafranca del Penedès Foto: Junts per Catalunya

La intensitat de la legislatura, marcada pel bloqueig de la investidura i per la judicialització de tots els procediments parlamentaris, està tenint impacte en tots els actors de la negociació independentista. L'activitat és especialment frenètica dins de Junts per Catalunya (JxCat), on un grup de diputats independents està a punt de posar en marxa l'associació pròpia Junts per la República , segons ha avançat l'agència Efe. La proposta, però, no genera unanimitat entre els fitxatges que va fer Carles Puigdemont per a la llista amb la qual es va imposar a ERC en les eleccions del 21 de desembre.Entre els impulsors de la iniciativa hi ha la diputada Aurora Madaula, així com també Agustí Colomines, exdirector de la Fundació CatDem i un dels qui aporta pensament a l'activitat política de JxCat. Hi ha diputats, en canvi, que malgrat no pertànyer al PDECat -l'altra gran ànima parlamentària de la candidatura de Puigdemont i partit en el qual milita el president a l'exili- no veuen amb simpatia la posada en marxa de Junts per la República. "Només ens faltava això", resumeix lacònicament un dels consultats per. Segons els plans dels impulsors de l'associació, la idea és posar-la en marxa abans de Setmana Santa. Els estatuts ja estan enllestits i el manifest fundacional, quasi redactat. Aspiren a obtenir uns 500 suports, d'entrada.Entre els independents que se n'han desmarcat hi ha Quim Torra i Francesc de Dalmases, i tampoc en formaran part orgànicament Elsa Artadi i Eduard Pujol, els portaveus del grup parlamentari i dirigents de la màxima confiança de Puigdemont. "No tenim cap intenció de ser una capelleta o una mala còpia de Ciutadans pel Canvi", destaca una font consultada. Junts per la República es vol obrir a sectors sobiranistes que no militin en cap partit, en la línia de la petició que va fer el president a l'exili fa una setmana: cal convertir JxCat en un "moviment polític" estable , pensant també en les eleccions municipals del 2019, per a les quals ja està trucant a candidats."Ha arribat el moment de fer un pas endavant. JxCat no és només un grup parlamentari, sinó que recull una esperança que recorre Catalunya demanant que la política estigui a l'alçada de la ciutadania", va ressaltar dissabte passat a Vilafranca del Penedès, on es van reunir els diputats i altres persones que havien format part de la llista. "Hem de començar a articular aviat la suma que ens demana la gent i el moment històric que vivim. Cap país, cap societat ha afrontat amb èxit els seus reptes sense grans dosis d'unitat", va indicar. Les paraules no van agradar gens ni mica al PDECat.Malgrat que els impulsors -segons l'agència Efe- no volen plantejar cap "opa" a les sigles hereves de l'antiga Convergència, la cúpula encapçalada per Marta Pascal no té cap mena de simpatia per la iniciativa. Se n'ha començat a parlar en els òrgans interns, dilluns la mateixa coordinadora general va advertir que, si hi ha noves eleccions i es vol reeditar JxCat, la decisió és competència del PDECat. El partit va oferir un xec en blanc a Puigdemont per fer la llista, però en cas de repetició dels comicis intentarien alterar els equilibris que es van edificar per al 21-D, on van aconseguir 34 escons."Els drets electorals, els noms i les subvencions per anar a les eleccions són del PDECat", sostenen a la sala de màquines de la formació nacionalista. A Artur Mas, que malgrat haver deixat la presidència del partit a principis de gener segueix tenint l'antena posada en tots els moviments, tampoc l'entusiasma especialment la posada en marxa de l'associació d'independents. La relació entre la cúpula del partit i Puigdemont, tot i els intents per amorosir-la de les últimes setmanes -viatges de Pascal a Brussel·les inclosos-, no han acabat de fructificar per les tensions de la investidura.El PDECat va acceptar sense problemes que Jordi Sànchez fos proposat com a candidat alternatiu a Puigdemont -al partit interpreten que, sense haver-se format JxCat, hauria anat a la llista nacionalista igualment-, però ara reclamen que el tercer cap de cartell tingui carnet. Fonts del partit assenyalen que aquest és el pacte al qual es va arribar amb Puigdemont. En el moment en què Sànchez tingui impossible la investidura per la obstrucció de la justícia espanyola, el president a l'exili ha de posar un nom sobre la taula en menys de 48 hores, tal com va avançar NacióDigital . "I no pot ser un de qualsevol. El PDECat potser no és hegemònic al grup, però pot actuar com a minoria de bloqueig", manté un alt responsable consultat. La legislatura arrenca intensa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)