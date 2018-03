La crisi del PP després del 21-D: el partit es fractura a l'Hospitalet

Dolors Montserrat, Xavier García Albiol i Alberto Fernández Díaz arribant a un acte de campanya Foto: Isaac Meler

La situació de crisi que viu el Partit Popular després de les eleccions del 21-D té en l'Hospitalet de Llobregat un dels seus focus més virulents. En les municipals del 2015, el partit va obtenir 3 regidors, sent superats per Ciutadans, amb 4. Aquesta setmana, el grup al consistori ha quedat reduït a un sol lloc, el de la regidora Sònia Esplugas, presidenta també del PP local, després que hagin passat al grup mixt dos regidors: Francisco Martín Hermosín, el febrer passat, i Pedro Alonso aquesta setmana.Fa dos anys que el PP de l'Hospitalet viu una sacsejada interna. Pel mig, unes disputes enrevessades sobre els comptes del partit amb acusacions creuades. Segons fonts del partit, el conflicte té molt de lluita pel poder entre veterans com Pedro Alonso i el nou lideratge de Sònia Esplugas. El febrer passat, Hermosín va ser cessat com a portaveu al ple, sent substituït per Alonso, i va passar al grup mixt. Ara, un expedient incoat a instàncies d'Esplugas contra Alonso ha fet que aquest s'hagi negat a intervenir en nom del seu partit en el debat sobre l'estat de la ciutat i hagi optat per anar també al grup mixt.El pols entre diversos clans del PP té també té el seu efecte entre els populars de l'Hospitalet. Esplugas és una dirigent amb bons lligams amb la ministra Dolors Montserrat, figura a l'alça al PP català i amb qui s'especula que podria ser un recanvi per a Xavier García Albiol. Hermosín i Alonso, en canvi, són dirigents apadrinats per Alberto Fernández.Qui ha fet diversos intents per apaivagar la tensió interna és Albiol, que no suporta les batalles internes i a qui li toca gestionar un moment delicat per la formació després del 21-D. L'Hospitalet s'ha convertit, a més, en un dels territoris on Ciutadans està cuinant la seva penetració electoral. Els resultats de les eleccions catalanes a l'Hospitalet (amb un Cs amb el 33,39% dels vots i un PP amb el 6,21%) no ha servit precisament per treure verí al conflicte intern.

