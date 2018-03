Clam dels manters de Barcelona contra la «impunitat» i el «racisme institucional»

Manifestació de manters a Barcelona contra la repressió policial. Foto: Aida Morales

Cares tristes, alguna llàgrima, però, sobretot, molta ràbia. Ràbia i indignació. "Volem ser tractats com a éssers humans", "la llei d'estrangeria mata cada dia", "cap persona és il·legal" i "no és una mort, és un assassinat", són alguns dels lemes que s'han escoltat aquest divendres a la tarda al centre de Barcelona. Els manters de la ciutat, convocats pel Sindicat Manter, han criticat la "situació de persecució policial" que viuen a l'estat espanyol i han lamentat la mort de Mame Mbaye, aquest dijous, al barri de Lavapiés de Madrid.Una mort que ha causat indignació arreu de l'Estat, on s'han convocat manifestacions de rebuig i en suport dels "top manta". Però també una mort que ha remogut els moviments antiracistes, que han tornat a posar sobre la taula la responsabilitat dels polítics davant de les diferents situacions de discriminació.A Barcelona, unes 300 persones s'han aplegat a plaça Catalunya, davant de Canaletes. Des d'allà, han iniciat una petita manifestació, que ha rodejat l'illa de pisos, i que ha tornat a plaça Catalunya pel carrer Pelai. Al llarg d'aquesta, diverses persones i entitats s'hi han anat sumant, convertint la manifestació en un clam intercultural que barrejava ciutadans de diferents colors de pell, feines, idioma o religió.La transversalitat de la convocatòria s'ha vist quan, a l'arribar, tothom ha fet una asseguda a terra i han començat els parlaments. "El que li ha passat a Mame Mbaye li pot passar a tothom", han afirmat des del Sindicat Manter. Una mort, han prosseguit, que només mostra la "impunitat i violència de la policia", que s'acompanya de la connivència del poder judicial i polític."Als polítics els volem recordar que la policia és la seva responsabilitat", han declarat, i els han demanat que no siguin "hipòcrites". Per això, també els han instat a acabar amb el "racisme institucional", i han assegurat que continuaran "lluitant i denunciant els abusos".Acte seguit, en un torn obert de paraula, diversos participants en la manifestació han denunciat la llei d'estrangeria i han recordat que ningú és il·legal. Un grup de dones participants a la manifestació, a més, ha demanat que finalitzi el que consideren una "doble discriminació": per ser negres i per ser dones.

