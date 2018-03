JxCat manté Sànchez de candidat després de reunir-se amb la CUP

JxCat s'ha reunit aquest divendres amb la CUP al Parlament per tractar de desencallar la legislatura i ha seguit defensant la candidatura de Jordi Sànchez, tot i que els anticapitalistes ja han dit que no pensen donar-li suport ara com ara. "El nostre candidat continua sent Jordi Sànchez, com no podria ser d'una altra manera", ha defensat en declaracions als mitjans la diputada de JxCat Laura Borràs després de la trobada.Sànchez havia de ser investit en un ple el dilluns 12 de març però es va posposar després que el Tribunal Suprem rebutgés donar-li permís per assistir a l'hemicicle. El candidat declararà el dimarts davant el Tribunal Suprem per valorar si se'l deixa en llibertat i, segons Borràs, "hi anirà en condició de candidat" a presidir la Generalitat.A més de les dificultats per investir-lo a causa del seu empresonament, Sànchez no té de moment els suports necessaris per ser president ja que la CUP no preveu votar-hi a favor sinó abstenir-se. En tot cas, Borràs ha explicat que JxCat té l'"obligació de seguir treballant per fer possible un Govern i garantir la República", i que per això hi ha reunions bilaterals amb la CUP com la d'aquest divendres, la qual estava en lagenda de feia dies.Sobre les negociacions, ha dit que "progressen en el sentit que hi ha l'obligació de generar totes les trobades possibles que permetin l'efectivitat de crear un Govern per fer República" i en això es treballarà fins a l'últim moment. Preguntada per si JxCat acabarà proposant un nom alternatiu -com NacióDigital ha avançat que té pactat amb ERC -, ha respost que "no és que Sànchez no pugui ser president, sinó que, si per casualitat, no el deixaran ser president".

