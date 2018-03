VÍDEO Tensió a Mataró per un home que intentava arrencar llaços grocs

Ho demanes bé i no et respecten.

La seva bandera deixa molt clar que i qui són.

També tenim la seva cara

Ha passat a #Mataro pic.twitter.com/WI7eL7kDC5 — Octavi Nonell ll⭐ll (@Pepsina_Mataro) March 16, 2018

Este ciudadano se merece una medalla al valor por sacar lazos amarillos a plena luz del día, bajo amenazas e intentos de que se vaya, grabaciones con móviles y cámaras... Pero él a lo suyo, que es lo nuestro: desinfectar Cataluña 👏👏👏👇👇 pic.twitter.com/PSkwt5n9ST — Estrellado (@arturelpayaso2) March 16, 2018

Aquest paio busca brega!! A la tarda hi ha tornat pic.twitter.com/Dgg26wJRbt — Acf II*II 🎗 (@assumpciocf) March 16, 2018

Un home ha arrencat diversos llaços grocs que envoltaven la cel·la que s'ha instal·lat a Mataró per denunciar l'existència de presos polítics. L'individu no ha fet cas d'alguns veïns que li demanaven que no ho fes. "Deixeu-lo estar, no el toqueu", se sent com diuen els veïns."Nosaltres no venim a casa teva a molestar", li han retret. "Esteu buscant la ruïna!", els ha etzibat l'espanyolista. Ens alguns moments hi ha hagut certa tensió entre veïns i l'individu, que assegurava que "el plàstic contamina" i que "ara s'ha de destruir", fent referència als símbols per la llibertat dels presos.Des de l'organització han continuat posant llaços grocs i en tot moment han demanat als veïns que no increpessin l'home: "És el que busquen, busquen la confrontació". Des de l'organització han trucat els Mossos i han demanat a l'home que es quedés a esperar-los. Ell, però, ha guardat el llaços al maleter d'una moto amb la bandera espanyola i n'ha continuat arrencant.A la tarda, l'home hi ha tornat i la tensió ha anat en augment quan un altre veí ha intentat agredir-lo amb una càmera.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)