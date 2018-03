L'independentisme omple les places per reclamar l'alliberament dels presos

ANC i Òmnium han tornat a sortir al carrer per exigir l'alliberament dels presos polítics quan es compleixen cinc mesos de l'empresonament dels "Jordis". Centenars de persones s'han concentrat a la plaça Universitat de Barcelona per denuncia aquesta situació "injusta" i exigir la fi de la repressió contra l'independentisme. L'expresa política del franquisme Anna Sallés, vídua de Manuel Vàzquez Montalbán, ha estat l'encarregada de llegir el manifest a l'inici de la concentració. Sallés ha denunciat que, igual que ella en el seu moment, els presos polítics "estant patint l'arbitrarietat de l'Estat".L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha volgut tenir un record des de Ginebra per les dones i pel seu paper cabdal en la lluita antirrepressiva. En un vídeo enregistrat des de la capital suïssa, Gabriel ha recordat que solidaritat "té nom de dona" i ha fet una crida a "cuidar-se" en el moment que viu l'independentisme. Des d'Escòcia, l'exconsellera Clara Ponsatí ha lamentat que "fa massa dies que els 'Jordis' són empresonats" i ha assegurat que mentre hi hagi presos polítics caldrà continuar reclamant-ne la llibertat. La consellera Meritxell Serret, des de Brussel·les, ha recalcat que no pararan de denunciar "aquesta situació injusta amb coratge, generositat, honestedat i defensant els valors de la República".Clàudia Pujol, d'Òmnium, ha llegit unes paraules de Jordi Cuixart des de Soto del Real. "Avui, després de 5 mesos d'estar empresonat, la dignitat que sento és absoluta. Faig una crida a convertir la impotència en militància, està en joc el futur dels nostres fills", ha dit el dirigent sobiranista.Des de l'ANC, Irene Negre assegura que "el nivell de putrefacció i corrupció de l'Estat i la justícia espanyola és tan alt que se sent des de la presó". Dirigint-se als polítics independentistes, la membre del secretariat nacional de l'entitat ha exigit els polítics que si no es veuen capaços de "construir la república", renunciïn. "No ens podeu obligar a renunciar a nosaltres", ha insistit.Carles Puigdemont ha intervingut a la concentració de Girona. En un vídeo enregistrat des de Brussel·les, el dirigent independentista ha recalcat que "maldaran" per donar a Catalunya "el futur que tots els catalans volen pels seus fills". "Ens n'estem en sortint, per això hi ha aquesta actitud tan intolerant per part de l'Estat", ha assegurat Puigdemont, i ha deixat clar que "això acabarà bé perquè ho farem plegats".

