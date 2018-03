El 155 deixa un bloc de pisos sense ascensor

La comunitat de veïns d'un bloc del carrer Goya de Tarragona ha vist com la seva demanda cada vegada es retarda més. L'any passat van demanar a l'Ajuntament la possibilitat de poder instal·lar un ascensor a l'exterior de l'edifici d'habitatges per tal de facilitar l'accés als seus veïns.El consistori, per tal de donar resposta a aquesta petició, va fer una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) el passat mes de desembre, basant-se en un reglament de la Generalitat del 2016, que preveu la possibilitat que es pugui ocupar les superfícies d'espais lliures o de domini públic que siguin indispensables per a la instal·lació d'ascensors. Segons el regidor d'Urbanisme de Tarragona, Josep M. Milà, aquesta modificació del pla general "està informada favorablement per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona" però encara no està aprovada definitivament perquè hi manca un element clau.Milà ha explicat a aquest mitjà que en el cas de ciutats de més de 50.000 habitants, l'informe s'eleva al conseller de Territori de la Generalitat perquè signi la seva aprovació final. Amb la decisió presa pel govern encapçalat per Mariano Rajoy, el responsable de fer efectiva aquesta aprovació recau en el ministre de Foment, Íñigo de la Serna. De moment, aquest document ha quedat en un calaix a l'espera que es formi el nou Govern.

