Com s'ha rebut la irrupció d'Uber? La visió de taxistes i «cotxes negres»

La Laura Forés fa 14 anys que condueix un cotxe VTC tradicional. Foto: Gerard Fageda

La Laura Forés té 54 anys i en fa 14 que està treballant de xòfer de cotxes VTC. El seu pare va adquirir les llicències el 1992 i, per mantenir el permís, encara s'ha d'atendre als requisits que demanaven en aquell moment. El seu automòbil de lloguer "ha de tenir un mínim de 13 cavalls fiscals i 4,80 metres de llargada". Aquests requeriments, el tipus de servei que ofereix i el client amb el qual treballa, la diferencien del sector del taxi i dels nous conductors contractats per Uber.Assegura que no es pot "aturar al mig del carrer per recollir algú, com fa el taxi". "Jo treballo amb un client molt fidel, empresaris o famílies que em truquen sovint, i amb una funerària municipal que significa el 50% de la nostra facturació", afegeix Forés. És per això que no es mostra "molt preocupada" per la irrupció de noves llicències VTC.La seva petita empresa familiar cobra 65 euros més IVA per anar de l'aeroport del Prat a Barcelona, o 90 euros pel viatge Barcelona-Sitges. Forés insisteix que les seves tarifes són més elevades que les del taxi i les d'Uber i aclareix que "no són competència directa". Així i tot, reconeix les tensions existents amb els taxistes: "Abans podíem anar pel carril de transport públic i ara no, i a vegades ens miren malament i ens dificulten la circulació".