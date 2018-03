Albiol recomana a JxCat i ERC que «s'estalviïn» presentar un candidat amb «comptes amb la justícia»

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, al Parlament Foto: ACN

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha alertat JxCat i ERC que "millor s'estalviïn" tornar a proposar un candidat amb "comptes pendents amb la justícia" si finalment esgoten tota la vida judicial de Jordi Sànchez i opten per un nou candidat. En declaracions als mitjans Albiol ha valorat així el pacte entre les dues formacions - avançat per NacióDigital - per tenir una alternativa a Jordi Sànchez en 48 hores si es perden els recursos judicials per tal que el número 2 de JxCat pugui sortir de la presó i assistir al ple d'investidura. "Si és per tornar a suspendre el ple, millor que s'ho estalviïn", ha declarat.En canvi, ha dit que si el candidat que s'acabi proposant no està "hipotecat judicialment" i pot actuar amb "certa normalitat política" serà "benvingut". D'altra banda, ha dit que tard o d'hora el cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, que "arribarà un moment en que haurà de rendir comptes davant la justícia" i després "segur que no tindrà llibertat per moure's per països de l'entorn".Albiol ha afirmat que en el món independentista és tot "molt surrealista" i que ningú podia imaginar dos plens suspesos i que es proposin candidats "que no poden ser". "Només forma part de la normalitat dels partits independentistes, a partir d'aquí no sé què pot passar", ha declarat. El popular ha dit que el govern espanyol està "a l'expectativa" del que passi i ha assegurat que "no pot estar interferint de manera constant en les decisions que li corresponen a les institucions catalanes".Per al popular, el que faci o digui Puigdemont "cada dia interessa menys" i ha dit que això és positiu perquè és un "desprestigi" per a Catalunya. L'ha acusat també d'interessar-li "poc" el que passa a Catalunya i d'estar només preocupant de "seguir marcant el temps", lamentant que "s'està sortint amb la seva".Albiol ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb Societat Civil Catalana (SCC). El popular assistirà diumenge a la manifestació que l'entitat ha convocat sota el lema 'Ara més que mai seny' i el PPC hi participarà "per fer una crida perquè es torni a al normalitat política a Catalunya". El president del PPC ha dit que, a diferència d'altres entitats, SCC treballa per la convivència a Catalunya i la "reconciliació" de la societat catalana. "Les polítiques d'enfrontament i bàndol s'han acabat", ha sentenciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)