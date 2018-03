VÍDEO Nervis a l'Estat per un documental francès sobre l'1-O que s'emetrà a Ginebra

Des que es va saber que Carles Puigdemont viatjaria diumenge a Ginebra per assistir al Festival de Cinema i Fòrum dels Drets Humans, la Fiscalia es va posar en guàrdia i dijous va moure fils per saber si Suïssa podria arrestar el dirigent independentista i extradir-lo a Espanya. El país helvètic va respondre via l'Oficina Federal de Justícia que no hi havia base jurídica per detenir Puigdemont, i fa pocs dies recordava el líder de Junts per Catalunya és lliure per viatjar a Suïssa i fer-hi discursos polítics.Més enllà del malestar que provoca a l'Estat tenir Puigdemont (i la resta del govern a l'exili) en llibertat a Bèlgica, al festival on assistirà el president s'hi projectarà un documental sobre el referèndum de l'1-O produït a França. El film, de poc menys d'una hora, relata els fets viscuts aquell diumenge amb un clar protagonisme de la violència dels cossos policials espanyols, que ja va indignar bona part de l'opinió pública europea a l'octubre.Titulat Catalogne: l'Espagne au bord de la crise du nerfs (Catalunya: Espanya a tocar d'un atac de nervis) aporta diverses imatges de les càrregues policials així com la veu de testimonis, dirigents polítics i analistes, i repassa els fets viscuts els últims mesos, la negativa reiterada de l'Estat a pactar un referèndum i la voluntat de bona part de la societat catalana d'esdevenir un estat independent. Segons expliquen des del Festival, el documental aspira a facilitar la comprensió de l'origen del moviment independentista a Catalunya.

