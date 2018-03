​Les llargues estades a l'espai varien l'ADN dels éssers humans

Tras estar un año en el espacio, el ADN de este astronauta ya no es idéntico al de su gemelo https://t.co/m63AKFvCAs pic.twitter.com/6GqaaeE9jK — CNN en Español (@CNNEE) 15 de març de 2018

Tras casi un año en el espacio, el astronauta Scott Kelly sufrió modificaciones en su ADN con respecto a su hermano gemelohttps://t.co/Wg2N9zx33y pic.twitter.com/madoxwaeVA — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) 15 de març de 2018

La NASA ha fet públic el resultat de l'estudi “Bessons”, que ha demostrat que una llarga estada a l'espai pot provocar canvis permanents a l'ADN. A la investigació hi van participar Mark i Scott Kelly, dos germans bessons, i tenia per objectiu descobrir els canvis que pateix l'ésser humà en un entorn de microgravetat.Scott Kelly va ser enviat a una estació espacial durant un any, un temps rècord de l'agència nord-americana. Quan va tornar, la NASA va descobrir que el 7% dels seus gens ja no coincideixen amb els del seu germà bessó, que també és astronauta.A més, els primers estudis van revelar que l'ADN d'Scott havia augmentat la longitud dels seus telòmers, és a dir, els extrems dels cromosomes, entre d'altres canvis.També és van mostrar canvis visibles en el cos de l'astronauta, que va créixer uns cinc centímetres durant la seva aventura espacial, degut a les condicions de gravetat que van causar que la seva columna vertebral s'estirés.Aquests canvis, s'ha demostrat ara que són permanents i irreversibles.Els resultats de l'estudi serviran per valorar la viabilitat d'enviar llargues expedicions tripulades a d'altres planetes, com Mart, en un futur.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)