Pep Puig, autor d'«Els metecs»: «Tots vivim en un desplaçament permanent»

Pep Puig, autor d'«Els metecs» Foto: Esteve Plantada

No passa gaire sovint que l'autor d'un llibre arribi acompanyat de dos dels personatges de la seva novel·la. Tampoc, que aquests intervinguin en el discurs del propi autor mentre explica l'entrellat del llibre, contradient-lo, fent-li anotacions, i parlant mentre esbossen una observació sobre el tema. Així ha estat, fil per randa, com Pep Puig ha presentat en una roda de premsa a la Llibreria Calders la seva darrera novel·la, Els metecs , acompanyat d'alguns dels metecs reals que hi habiten. "Tot és una gran ficció, però tot passa per mi", diu, amb un somriure sota el nas.El seu nou llibre, que arriba dos anys després d' aconseguir el Premi Sant Jordi per La vida sense la Sara Amat , té una aparença de comèdia, però amb una part de dolor íntim. Profunda i delirant, sense témer el trànsit entre pols tan oposats. "A la història de la Sara Amat hi havia dos nen en una habitació. Però a Els metecs, els nens han sortit del quarto i s'han fet grans". I es troben, més enllà, la vida, on deixaran de ser joves i aviat es reconeixeran vulnerables, desorientats i, a tot arreu, forasters. O "metecs", segons Georges Moustaki "Hi ha una cosa que em fascina del mot 'metec', que jo descobreixo a partir de la cançó de la Marina Rosell ", afirma Puig. "I em fascina que la Marina, justament, decideixi deixar la paraula metec i no la canviï per foraster o estranger". I és aleshores, embriagat pel mot, que l'autor de L’amor de la meva vida de moment decideix fer una novel·la per posar-hi aquest nom. "L'he fet a partir del títol, i tota la novel·la gira al voltant d'aquest concepte". Però, què és un metec? "A l'Atenes clàssica, és qui està entremig del ciutadà i del xeno, algú que està més enllà de la casa. Però, qui no ho està? Tots vivim en una mena de desplaçament permanent: el guiri, l'estranger, l'immigrant, el foraster".A la novel·la, més enllà d'aquesta casa hi ha els personatges, "quatre pares que se senten forasters en la seva condició de pare, d'home, d'amic, de fill i d'amant", explica Puig. Són en Mario, en Pere, en Guillem –un dels que ha acompanyat l'autor, psicoanalista i psiquiatre, depèn del cas i l'oportunitat–, i en Roderic, que desconfia sempre de les dones. "La novel·la és una recerca del pare. Tots busquen, més que el seu pare, el pare que són ells mateixos. Els metecs exposa el moment desorientat i poc clar dels qui busquen una cosa que no saben ni que busquen".En aquest mapa emocional, només pot haver-hi una via: "Hi ha dolor perquè hi ha pèrdua constant". Com passa a la vida, perquè les novel·les de Pep Puig són plenes d'instants que ens apropen a la vida i que ens sorprenen anant a llocs inesperats. "És una història coral, que he anat escrivint a mesura que vivia. Vull deixar clar que, malgrat la ironia i el desvergonyiment, no és una novel·la 'de tertulians', perquè aquí els personatges diuen les coses que diem sense micròfons".Inspirat per la Nouvelle vague i per Brassens –"ara no podria cantar, perquè les seves lletres no serien gens correctes!"–, Puig confessa que el llibre prové d'una malenconia interior. Un cop dit, el psicoanalista, que escolta atentament, intervé i fa algunes esmenes. El detectiu privat, al costat d'ell, esbossa un mig somriure, discret. Personatges de carn i os que han vingut a ser part d'aquesta de teràpia que hem compartit en petit comitè. Perquè Pep Puig no s'enfronta als seus fantasmes, sinó que hi conviu, com a bon amic i "metec" –i gran narrador– que és. Potser per això resulta fascinant.

