Els agents investigats pel crim de la Guàrdia Urbana neguen haver matat un manter

Punt on va ser trobat el cadàver del guardia urbà Foto: ACN

Els agents investigats pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral i Albert Lòpez , han hagut de donar explicacions aquest divendres davant del jutge per la mort del manter que va caure per un terraplè de Montjuïc l'estiu del 2014, en un operatiu on patrullaven junts. En fase d'instrucció, han negat els fets, i tots dos han assegurat que el manter va caure de forma accidental.La investigació que instrueix la titular del jutjat d'instrucció 31 de Barcelona ha estat reoberta recentment, després que una companya de cel·la de Rosa Peral –ingressada a presó pel crim de la Guàrdia Urbana- assegurés que ella li havia confessat que López havia mort el venedor ambulant. La mateixa reclusa va explicar davant la jutge que això havia motivat el crim en què va morir Pedro Rodríguez, que va aparèixer calcinat prop del pantà de Foix.A Peral i López els han traslladat a la Ciutat de la Justícia des de les presons de Brians 1 i Quatre Camins per esclarir quina va ser la seva implicació en la mort del manter que l'estiu del 2014 va perdre la vida en caure per un terraplè de la muntanya de Montjuïc. Rosa Peral ha declarat durant gairebé una hora i Albert López ho ha fet escassament 20 minuts, en els quals tots dos han insistit que el venedor va caure perquè va relliscar i han negat que ell l'empenyés. D'aquesta manera, haurien ratificat l'atestat policial que es va elaborar en el moment dels fets.En la línia d'aquestes declaracions, fonts judicials han assegurat que el cas del manter no estaria relacionat amb el crim de la Guàrdia Urbana, també conegut com a crim del Foix. Les versions que han donat aquest divendres els dos investigats contradiuen la declaració que una interna de Wad-Ras –on inicialment va ingressar Peral- va fer davant la jutge de Vilanova i la Geltrú a finals de febrer en el marc de la investigació sobre la mort de l'agent Pedro Rodríguez.Els dos casos en què s'investiga Rosa Peral i Albert López per la mort del manter i per la mort de l'agent calcinat evolucionen en paral•lel als jutjats de Barcelona i als de Vilanova, i ho fan de forma simultània a un tercer cas que instrueix el jutjat del Vendrell. Aquest últim senyala com a investigada Peral per presumptament haver intentat contractar un sicari des de dins la presó per matar el seu exmarit, un agent dels Mossos d'Esquadra que viu a la capital del Baix Penedès.