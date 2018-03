​Colau recrimina a ERC que amb el «no» al tramvia pensi «més en les eleccions» que en la ciutat

Ada Colau en la presentació de nous autobusos de TMB Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha interpel·lat al grup municipal d'ERC perquè doni suport al projecte per unir el tramvia per l'avinguda Diagonal en el ple del pròxim divendres 23 de març. Colau ha acusat la formació liderada per Alfred Bosch de "pensar més en les eleccions" però els demana que ho facin en clau de "ciutat" per poder seguir amb els tràmits per a la construcció de la primera fase del tramvia.L'alcaldessa ha afirmat que "no és un projecte de ningú", però a més ha advertit a Bosch que "la ciutadania no és ximple" i que "vol un govern i una oposició que pensin en la ciutat i no en interessos de partit". A més, Colau ha afirmat que "la proposta s'ha construït amb el màxim consens" i ha remarcat que també compta "amb el criteri tècnic".Colau ha fet aquestes declaracions durant la presentació dels 76 nous autobusos a la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de diferents models amb les tecnologies i prestacions ambientals "més avançades" per substituir vehicles amb més de 15 anys d'antiguitat i ampliar el nombre, un procés que passa per l'electrificació progressiva i la sostenibilitat. En l'exhibició d'alguns d'aquests autobusos a la plaça Ernest Lluch del recinte del Fòrum, Colau i la regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal, ha celebrat el "rejoveniment" de la flota.Dels nous vehicles, 62 són híbrids que substituiran cotxes dièsel i s'afegiran als 207 ja existents de propulsió combinada elèctrica-tèrmica, per la qual cosa la capital catalana passa a tenir 269 busos híbrids, i TMB ha destacat que un 25% de la flota –de 1.085 autobusos- són dièsel-elèctrics o gas-elèctrics.Dels 62 autobusos híbrids, 54 són articulats de 18 metres de longitud, dels mateixos models Volvo i Solaris que els existents en la flota de TMB, i els altres vuit autobusos són de dos pisos i 12 metres de longitud, que es destinaran al servei del Barcelona Bus Turístic. Les incorporacions es complementen amb 14 autobusos estàndard MAN de gas natural comprimit, que substitueixen vehicles de primera generació propulsats amb el mateix combustible, la qual cosa permet mantenir l'operativitat de la cotxera de la Zona Franca.Tots els nous vehicles adquirits tenen facilitats per a persones amb mobilitat reduïda, polsadors d'obertura intel·ligent de portes, connectors USB per carregar dispositius mòbils, aire condicionat i indicadors lluminosos de la línia i la destinació, i els vuit del Bus Turístic disposen de wifi i audioguia en 16 idiomes.Vidal ha destacat que aquests 76 busos –amb un cost de 32,5 milions d'euros- són part del total dels 253 que TMB ha contractat entre el 2017 i el 2018 per reduir l'impacte del transport públic en superfície, i ha dit que a l'abril i a l'estiu s'incorporaran set articulats elèctrics de càrrega ràpida i 43 autobusos híbrids.TMB ha resolt l'adjudicació d'una remesa de 127 autobusos, que arribaran entre finals del 2018 i principis del 2019: 23 per ampliar la flota, un per una prova de transport a demanda, i la resta per substituir cotxes dièsel i de gas natural comprimit, i sumats als 126 ja lliurats o pendents d'entrega, s'arriba a la xifra de 253 autobusos (23% de la flota).

