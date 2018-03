​El taxi de Barcelona no pensa cedir davant d'Uber: així és un sector fortament regulat

Un taxi al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

La proporció d'homes i dones que condueixen un taxi. Font: Imet

Edat dels taxistes en actiu a Barcelona. Font: Imet

Un aspirant ha de demostrar que sap moure's per Barcelona amb guia i sense per aprovar l'examen

Els aspirants a taxista que participen a l'examen per ser-ho. Foto: Imet

Els models de cotxe i taxímetres estan limitats, i l'administració també fixa horaris, tarifes i cobra taxes

Un taxi aturat en un semàfor del centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

L'Imet obre més d'un miler d'expedients i retira cinc llicències i 12 credencials de taxista en poc més d'un any

Els conductors han de donar la benvinguda i acomiadar els usuaris "amb correcció", i caldria que s'avancessin a estendre el rebut després d'un servei abans que el client ho demani. Els gossos pigall o altres cans d'assistència s'han de transportar gratuïtament. Cal que atenguin les demandes del passatger quan demanin apujar o abaixar l'aire, i haurien de trucar immediatament al Servei d'Objectes Perduts (902 101 564) si algú s'ha deixat alguna cosa al cotxe. L'Imet també recomana aturar el taxi on no generi problemes circulatoris, i procurar agafar passatge i deixar-lo en xamfrans i no al mig del carrer. Mai poden admetre passatge a menys de 50 metres d'una parada. A més, aconsella tenir una farmaciola per a primers auxilis.Els usuaris del taxi poden haver-se trobat situacions com que el conductor no sap arribar fins a la destinació i acaben demanant al client que els guiï, o que el cotxe no està en perfectes condicions de neteja. En el 2017 l'Imet va obrir 1.066 expedients sancionadors als taxistes. El 33% van estar relacionats amb denúncies relacionades amb el servei, que van ser interposades per clients, els inspectors de l'institut metropolità i agents de l'autoritat, com els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Entre els motius figura no atendre una sol·licitud del servei o prestar-lo sense taxímetre; no respectar l'ordre de preferència dels usuaris a les parades; promoure discussions amb els usuaris, amb algun inspector o agents de l'autoritat, i aplicar suplements no autoritzats, entre altres.L'Imet té un equip d'inspecció que funciona tots els dies de l'any. Un taxista pot ser sancionat si infringeix qualsevol de les normes del servei que es contemplen en el reglament metropolità del taxi. Una sanció pot ser lleu, i va des d'un advertiment fins als 250 euros de multa; greu, que oscil·la entre els 251 i els 1.250 euros, i molt greu, dels 1.251 als 2.500 euros. L'any passat es van arribar a retirar cinc llicències per duplicació del vehicle i de l'autorització, o per no prestar el servei de manera continuada. Entre el 2017 i els primers mesos d'aquest any també s'han retirat 12 credencials de taxista per infraccions reiterades del reglament, segons informa l'institut metropolità.

Una parella agafant un taxi a la Via Laietana. Foto: Adrià Costa

Cada taxista fa entre 20 i 25 carreres diàries, i cobra entre 5 i 15 euros per trajecte de mitjana

L'aplicació d'Uber davant de l'hotel Vela de Barcelona. Foto: Uber

Les llicències de taxi són concessions administratives, i com a tals han de ser regulades per l'administració, segons expliquen des de l'Imet. A Barcelona el sector està subjecte a la llei catalana del taxi i al reglament metropolità . Totes les ciutats europees el tenen regulat, i les experiències en sentit contrari com la impulsada per Dinamarca en el seu dia no han funcionat bé, segons l'institut metropolità. La capital catalana té model propi, i és que la gestió depèn d'un govern local d'abast metropolità i no d'una sola ciutat. La concessió de llicències va començar el 1925 i primer va dependre dels ajuntaments, però després de la Corporació Metropolitana i ara, de l'Àrea Metropolitana (AMB), a través de l'Imet. El 1985, una vegada s'havien començat a assentar els ajuntaments democràtics, la corporació va aprovar la primera gran regulació moderna del sector.El taxímetre va passar a ser obligatori, segons ressalta Francesc Magrinyà, que és director de l'Àrea de Planificació Estratègica de l'AMB i professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La regulació s'ha anat construint amb pactes entre els sindicats, la patronal i l'administració local. El 1995 es va modernitzar la normativa i es va limitar el nombre de llicències. Molts dels taxistes són autònoms i, segons Magrinyà, la regulació contribueix a impedir la precarització del lloc de feina, a diferència del que passa amb els treballadors d'Uber, segons relata. S'estima que cada taxista fa entre 20 i 25 carreres diàries, i que cobra entre 5 i 15 euros per trajecte. El taxi té molt poder per la seva capacitat de paralitzar la ciutat amb vagues , quan només ofereixen servei a persones amb mobilitat reduïda, gent gran i usuaris d'hospitals. I els polítics són partidaris de protegir els taxistes davant Uber , però en discrepa el professor del departament d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Albert Banal. "Des del punt de vista dels interessos de tots, no veig cap raó per no permetre Uber", defensa. Banal, que confessa que ha tingut una experiència "increïble" quan ha utilitzat la plataforma, considera que seran els clients els que determinin si el taxi és un servei de més qualitat, cosa que posa en dubte. "Com a usuari no tinc la impressió que molts dels taxistes siguin experts en carrers de Barcelona", assevera, i reflexiona que el taxi ja no és l'únic que sap moure's per la ciutat. Ara tothom disposa de GPS, i els mateixos taxistes l'utilitzen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)