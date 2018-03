Finlàndia defineix d'«excel·lent» la tasca del cònsol destituït per les pressions d'Espanya

El Ministeri d'Afers Exteriors de Finlàndia ha assegurat que l'excònsol honorari a Barcelona, Albert Ginjaume, ha servit d'una manera "excel·lent" el país durant gairebé 19 anys. En resposta escrita a una pregunta de Mikko Kärnä, diputat del Partit de Centre, el ministre d'Exteriors, Timo Soini, afegeix que va ser "per aquests serveis que va ser guardonat amb la medalla de Comandant de l'Ordre del Lleó de Finlàndia l'any 2013".D'altra banda, el govern finès argumenta que va destituir Ginjaume després de rebre una nota "verbal" del Ministeri d'Exteriors espanyol el 12 de febrer passat en la qual s'assegurava que el cònsol "ja no era considerat apropiat" per seguir amb les tasques assignades. En aquest sentit, Soini justifica que, d'acord amb la Convenció de Viena sobre Relacions Consulars, l'estat receptor -en aquest cas Espanya- no està obligat a donar explicacions i que sense l'aprovació d'aquest un cònsol no pot mantenir-se en el lloc.En el text, el ministre finlandès diu que Espanya i Finlàndia són "socis propers" de la Unió Europea però també destaca que Finlàndia "treballa per garantir" que tots els estats membres de la UE estan compromesos amb els tractats, incloent-hi "el que fa referència a la llibertat, la democràcia, el respecte dels drets humans o les llibertats civils i l'estat de dret".El diputat finlandès Mikko Kärnä va mostrar-se crític fa setmanes amb la decisió del ministeri d'Exteriors del seu país en considerar que "no hauria d'haver cedit davant les pressions polítiques".

