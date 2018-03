La Moncloa insta el PSOE a escoltar «la veu del carrer» per endurir la presó permanent revisable

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, aquest divendres Foto: ACN

El Congrés dels Diputats va tombar aquest dijous les propostes que tant el PP com Ciutadans fan per endurir la presó permanent revisable. Amb tot, va ser un debat encès seguit des de primera fila pels familiars de víctimes més actius amb aquesta demanda i ple d'intercanvi de retrets i insults entre diputats. El govern de Mariano Rajoy ha aprofitat aquest clima per exigir als partits de l'oposició, especialment el PSOE però també a Podem, que "escoltin la veu del carrer".Així ho ha afirmat el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que ha instat els ciutadans a "extreure les seves pròpies conclusions" del debat en paral·lel al "clam social" que hi ha i quins partits són capaços de respondre millor. El ministre ha defensat l'ampliació del llistat de supòsits per a la presó permanent i ha subratllat que es tracta d'una figura "recollida a la resta de legislacions europees" encara que la majoria de la cambra hagi demanat la seva derogació. "És important donar més seguretat a la gent, així que espero que els partits reconsideren la seva posició", ha insistit.Méndez de Vigo ha recordat que el debat d'aquest dijous es va produir a iniciativa del PNB, que aposta per la derogació de la presó permanent revisable juntament amb el PSOE, Units Podem, ERC, el PDECat, Compromís i Bildu i ha burxat en el fet que el debat es va produir també gràcies a l'abstenció de Ciutadans. Ha recordat, en aquest sentit, que la proposta d'enduriment presentada pel PP és del 9 de febrer i que, per tant, és anterior a l'assassinat del nen Gabriel a Almeria i que per això no se'l pot acusar d'instrumentalitzar res. "No està feta en calent. Que la gent calibri qui té millors arguments i qui respon millor a les exigències de la societat espanyola", ha dit.El portaveu del govern espanyol ha argumentat que s'està parlant d'en enduriment en "casos dolosos, perillosos i amb un ampli rebuig social" i ha insistit en què la "veu del carrer és molt clara". Per aquest motiu ha demanat als partits que reconsiderin el seu posicionament durant la tramitació de la derogació i que el debat es faci "amb la serenitat que va faltar ahir".

