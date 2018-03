Deu poemes d'amor per celebrar el Dia de la poesia catalana a Internet

Foto: Mariona Batllés

Dóna'm la mà

El bany

Dits

Els amants

Estimada Marta, I

Desglaç

El vent damunt la pell

Estimaré fins al limit

Amb tots els tons del dolors i de l'atzar

Matí al bar

Aquest dissabte 17 de març se celebra el Dia de la poesia catalana a internet . Impulsada per Lletra des del 2011, una jornada organitzada convida a emplenar la xarxa de versos catalans. La iniciativa té una essència col·laborativa i vol fer visible a les diferents plataformes que hi ha a Internet "la qualitat i la vitalitat de la poesia en català".Un altre dels objectius de la iniciativa és, també, el de mostrar com n'és "de valorada i estimada la poesia catalana per les seves lectores i lectors". És per això que avui, des devolem compartir lletres, batecs i versos i us proposem una tria de deu poemes d'amor catalans, escrits tots fa menys de 100 anys:Dóna'm la mà que anirem per la ribaben a la vora del marbategant,tindrem la mida de totes les cosesnomés en dir-nos que ens seguim amant.Les barques llunyes i les de la sorraprendran un aire fidel i discret,no ens miraran;miraran noves rutesamb l'esguard lent del copsador distret.Dóna'm la mà i arrecera la galtasobre el meu pit, i no temis ningú.I les palmeres ens donaran ombra.I les gavines sota el sol que lluuens portaran la salabror que amara,a l'amor, tota cosa prop del mar:i jo, aleshores, besaré ta galta;i la besada ens durà el joc d'amar.Dóna'm la mà que anirem per la ribaben a la vora del marbategant;tindrem la mida de totes les cosesnomés en dir-nos que ens seguim amant.A l'aigua ens abracem: té el pubisescarolat, la gropa sumptuosa,que en jo tocar-la es fa més plena encara.M'hi encavalco.Fuig.Entrecuixem. L'agafopels flancs, amb besos l'asfixio.Fuigun altre cop, però ja llangorosa,flonja i ardent.Així que surt del bany,regalimosa, les agulles d'aiguaque li queden pel cos evaporant-seson crits d'amor.Aleshores parlemamb ajut de metàfores. Com dir si nol'excés d'aire calent que abrusa el pit,el segament de cames i genolls,el cor que se'm desboca quan la mirodreta o jaient.T'adorofins l'esquelet.Lleugera, s'iniciavala pluja d'una nit.Lleugers, es confiavenels teus dits entre els meus dits.Un instant menut d'adéu.Oh, només per dos dies.Em somreies a travésdel llagrimeig que ploviadamunt el teu abric de cuir.Tremolor dels bruscos túnelsper on te'm perds: cor confús,aquesta nit faig engrunesamb la traça del recordque tinc als dits. Buits dos dies,van prémer l'ombra del tocdels teus dits, quan te'm perdies.La carn vol carn,Ausiàs MarchNo hi havia a València dos amants com nosaltres.Feroçment ens amàvem del matí a la nit.Tot ho recorde mentre vas estenent la roba.Han passat anys, molt anys; han passat moltes coses.De sobte encara em pren aquell vent o l'amori rodolem per terra entre abraços i besos.No comprenem l'amor com un costum amable,com un costum pacífic de compliment i teles(i que ens perdone el cast senyor López-Picó).Es desperta, de sobte, com un vell huracà,i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.Jo desitjava, a voltes, un amor educati en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te,ara un muscle i després el peço d'una orella.El nostre amor es un amor brusc i salvatgei tenim l'enyorança amarga de la terra,d'anar a rebolcons entre besos i arraps.Què voleu que hi faça! Elemental, ja ho sé.Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer.Després, tombats en terra de qualsevol manera,comprenem que som bàrbars, i que aixòno deu ser,que no estem en l'edat, i tot això i allò.No hi havia a València dos amants com nosaltres,car d'amants com nosaltres en son parits ben pocs.Mira'm els ulls que cap fosca no venç.Vinc d'un estiu amb massa pluges,però duc foc a l'arrel de les unglesi no tinc cap sangtraït pels raconsde la pell del record.Per l'abril farà anys del desgavell:set anys, cosits amb una agulla d'ora la sorra del temps,platges enllà perquè la mar els rentii el sol i el vent en facin diademes.Mira'm els ulls i oblida el cos feixuc,la cambra closa, els grans silencis;de tot això só ric, i de més coses,però no em tempta la fredor del vidrei sobrevisc, aigües damunt del somni,tenaç com sempre.Mira'm els ulls. Hi pots llegir el retorn.T’estimo quan et sé nua com una nena,com una mà badada, com un reclam aguti tendre que em cridés des d’una branca nua,com un peix que oblidés que existeixen els hams.Com un peix esglaiat amb un ham a la boca.Com l’estrall en els ulls de l’infant mutilaten el somni, en la carn. Com la sang que s’escola.Nua com una sang.T’estimo quan et sé nua com la navalla,com una fulla viva i oferta, com un llampque la calcina, cec. Com l’herba, com la pluja.Com la meva ombra, nua rere el mirall glaçat.Tan nua com un pit enganxat als meus llavis.Com el llavi desclòs d’un vell desdentegatencarat a la mort. Com l’hora desarmadai oberta del desglaç.El vent damunt la pell,entre els cabells,dins la boca, els narius.Els ulls esbatanats plens de vent.El vent damunt les cases,les finestres, les portes,esmunyint-se pels forrellats;entre els barrots dels balconsi les escletxes.I pels carrerons estrets.El vent que escombraels carrers de la ciutati esbulla els teus cabells,i els meus.El vent que ens penetra cosendins.I tu i jo caminantcontra el vent.estimaré fins al límitde la teva paraula.tornaré cap a casa després.i en la túnicadels teus ulls de neguiti amors inhòspitscercaré l’alegria que em recordil’aspra veu del desert de l’esperança.Si tu vols,vigilaré les herbes que ens esperen.Si tu vols,constel·laré de flors el teu somriure.Si tu vols,tornaré a alçar-me de les meves cendres.Si tu vols,faré que tot s'aturi en els teus pòmuls.Si tu vols,desxifraré l'oracle dels teus ulls.Si tu vols,anirem carrer avall fins al mai més.Si tu vols,dependran del teu coll tots els viatges.Si tu vols,serem fills del capvespre fora vila.Si tu vols,esperaré com sempre el teu mot: "vull".S'han vist sovint al bar,a les hores de sol del migdia,quan l'enrenou del carrerdesafia la piuladissa dels ocells,i es fiten només amb un somrísque creua l'abisme de les taules.Ah!, si els acostessin ara,enderrocades les barreres que els separen!Quin goig dels cossos, quin delit!Però tot són cabòries.No hi ha hagut mai res.Mai no han creuat una paraula.I encara seguiran així dies i dies,tot observant-se de lluny, indecisos,canviant només la timidesa del somrísper aquesta felicitat de la distància:un fil a punt de trencar-se.

